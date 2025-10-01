청양군 "지천댐 일방 추진 안 돼…군민 의견 공정하게 수렴"



환경부 '신규 댐 건설 재검토' 발표에 중재자 역할 강조



충남 청양군이 환경부의 '신규 댐 건설 정밀 재검토 및 추진방안' 발표와 관련해 지천댐 건설 문제에 대한 군의 입장을 다시 한 번 명확히 했다.

군은 "찬반 양측의 의견을 객관적이고 공정하게 수렴하며 신중히 결정하겠다"는 방침을 재확인하며, 갈등의 중재자이자 관리자로서 역할에 충실하겠다고 1일 밝혔다.

지천댐은 지난해 신규 댐 건설 후보지에 포함되면서 지역사회가 찬성과 반대로 갈라져 큰 혼란을 겪었다.

이에 군은 "지역에 일방적인 피해를 주는 댐 건설은 반대한다"는 입장을 견지했으나, 갈등이 장기화되면서 군민 피해 의식과 상실감을 해소하고 지역 발전에 실질적 도움이 되는 방안을 찾아야 한다는 요구가 커졌다.

군은 찬반 양측의 요구와 우려를 ▲상수원보호구역 지정 우려 ▲규제 및 행정 제재 ▲안개 발생 피해 ▲대청댐·지천댐 동시 방류 시 제방 붕괴 ▲농축산업 기반 상실 대책 ▲생태계 파괴 방지 ▲정부 약속 이행 등 7개 항목으로 정리해 환경부에 전달했으나, 대책이 미흡하다고 판단해 지난해 10월 "지천댐 건설에 찬성할 수 없다"는 공식 입장을 밝힌 바 있다.

올해도 군은 상류지역 하수처리시설 설치 등 구체적 대책을 환경부에 건의하고, 충남도에도 지역 발전 대안을 제시하는 등 대응을 이어왔다. 환경부는 "지천댐은 충분한 대안 검토와 주민 공론화를 거쳐 추진 여부를 결정하겠다"는 입장을 내놓았다.

김돈곤 군수는 "군이 특정 입장에 치우칠 경우 갈등 해결에 도움이 되지 않는다"며 "군민들께서도 대립을 내려놓고 이해와 존중을 바탕으로 합리적인 여론 수렴 과정에 적극 참여해 달라"고 당부했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



