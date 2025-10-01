본문 바로가기
대전시, 임신·출산 친화 정책으로 '대통령 기관 표창' 수상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.01 09:38

'임산부의 날' 전국 지자체 중 유일하게 수상

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 임신·출산 친화적 환경 조성과 모성 건강 증진을 위한 노력을 인정받아 대통령 기관 표창을 받는다.


시는 보건복지부가 주최하는 '2025년 제20회 임산부의 날 기념행사'에서 대통령 기관 표창을 받는데 이는 전국 자치단체 중 유일하다.

시는 결혼 단계부터 임신, 출산, 양육에 이르는 전 과정에서 시민이 체감할 수 있는 대전형 정책을 적극적으로 추진해 왔다. ▲결혼장려금 지급 ▲소득 기준 없는 임신·출산 의료비 지원 ▲일·가정 양립 근무환경 조성 ▲다자녀 캐릭터 '꿈씨패밀리'를 활용한 출산 장려 분위기 확산 등 차별화된 정책이 대표적이다.


이 같은 노력으로 대전시는 전국 17개 시·도 가운데 조혼인율 1위, 조출생률 3위를 기록하며 지방자치단체의 선도적 역할을 입증했다.


이장우 대전시장은 "이번 수상은 임신·출산 친화적 환경 조성을 위해 다양한 정책을 추진해 온 대전시의 노력이 전국적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 시민들이 결혼하고 아이를 낳아 키우기에 좋은 환경을 만들 수 있도록 지속해서 정책을 발굴·개선해 나가겠다"고 말했다.

한편, 올해로 20회를 맞은 임산부의 날 기념행사는 오는 10일 오후 1시부터 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr




