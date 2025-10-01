韓, 국제민간항공기구 이사국 당선…2001년 이후 9연임

한국이 국제민간항공기구(ICAO) 이사국 9연임에 성공했다. 임기는 3년이다.

1일 외교부에 따르면 전날(현지시간) 캐나다 몬트리올에서 개최된 제42차 ICAO 총회 이사국 선거에서 대한민국이 투표 참여 183개국 중 총 158표를 획득해 3년 임기 이사국에 선출됐다. 2001년 이사국 첫 진출 이후 9번 연속 당선이다.

국제적으로 항공 경쟁이 심화하는 가운데 외교부와 재외공관, 국토교통부 등 정부부처뿐만 아니라 공항공사·민간 항공사 등 공공기관과 민간기업이 협력해 얻어낸 결과다. 외교부 측은 "우리나라에 대한 ICAO 회원국들의 신뢰를 재확인한 성과"라며 "항공 안전과 보안, 항공 서비스 발전에 지속 기여해온 우리의 노력이 국제사회로부터 폭넓은 지지를 받고 있음을 확인하고 항공 강국으로서 우리의 위상을 다시 입증하는 계기가 됐다"고 평가했다.

ICAO 이사회는 국제항공 분야의 정책 방향과 국제표준 결정, 항공 분쟁 조정 등 입법·행정·사법 분야를 아우르는 ICAO의 최고 의사결정 기구다. 36개 이사국을 3년 주기로 회원국 투표로 선출한다. 이사국 선거는 파트1(주요 항공국·의석수 11), 파트2(주요 항행시설 기여국·의석수 12), 파트3(지역 대표국·의석수 13)으로 구분해 실시되며, 선출 이후에는 파트 구분 없이 동일한 권한을 갖고 활동하게 된다.

다만 이번 선거에서 파트1에 입후보했던 러시아가 낙선하면서 파트1은 10개국, 파트3은 14개국으로 조정됐다. 파트3 이사국 당선국은 한국을 비롯해 아랍에미리트(UAE), 카타르, 적도기니, 앙골라, 말리, 벨리즈, 모로코, 쿠바, 폴란드, 말레이시아, 에콰도르, 우간다, 우루과이 등이다.

외교부 당국자는 "이번 ICAO 이사국 9연임을 계기로 국제항공사회에서의 위상과 영향력을 더욱 강화하기 위해 노력해 나갈 예정"이라며 "개도국 대상 항공종사자 전문교육 과정을 확대하고, 항공 안전·탈탄소화를 위한 ICAO의 노력에도 적극 부응하는 등 유무형의 기여를 지속할 계획"이라고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>