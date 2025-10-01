본문 바로가기
넥스트증권, 美현지법인 설립…글로벌 확장 기반 마련

김진영기자

입력2025.10.01 09:23

창사 이래 첫 해외 현지법인 델라웨어주에
글로벌 확장 위한 전략적 인프라 구축 일환

넥스트증권(대표이사 김승연)이 미국 현지법인 넥스트마켓(Next Markets Corp.)을 설립한다. 지난달 26일 이사회에서 결의를 거쳤으며 현재 절차 진행 중이다.


신설 법인은 넥스트증권이 100만달러(약 14억원)를 출자해 설립했으며, 지분 100%를 보유한다. 초대 법인장은 넥스트증권 김승연 대표가 선임될 예정이다.

넥스트증권은 이번 미국 법인 설립을 통해 글로벌 금융·기술 분야에서의 컨설팅 및 지원을 강화할 예정이다. 아울러, 현재 준비 중인 신규 모바일 트레이딩 시스템(MTS)과 연계해 현지 네트워크를 확보하고, 향후 글로벌 서비스 진출을 위한 기반을 다져 나갈 계획이다.


넥스트증권 관계자는 "세계 최대 금융시장인 미국에서의 법인 설립을 통해 다양한 해외 파트너십과 신사업 기회를 적극 모색할 것"이라며 "이번 법인 설립은 단순 거점 확보를 넘어, 장기적으로 넥스트증권의 서비스가 글로벌 시장에 안착하기 위한 전략적 인프라 구축이라는 의미를 갖는다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

