BISTEP 임형빈 연구원, ‘부산시 데이터 활용 경진대회’ 우수상 수상

부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부, BISTEP)은 지난달 26일 부산시청에서 열린 '2025년 부산시 데이터 활용 경진대회'에서 평가분석본부 임형빈 연구원이 우수상(부산시장상)을 받았다고 1일 전했다.

임 연구원은 데이터 분석 활용 부문에서 '부산시 전략산업 인력수요 전망(2024~2030)' 과제로 우수상을 받았다.

이 과제는 지난 31년간의 시계열 데이터를 바탕으로 부산시 9대 전략산업의 2030년까지 인력 수요를 전망한 것으로, 산업별 인력 양성·재교육 전략 수립에 필요한 정책적 시사점을 제시했다.

▲고수요 산업에는 양적 인력 양성 전략 ▲저수요 산업에는 재직자 중심의 질적 고도화 전략이 필요하다는 분석 결과를 도출해, 부산시 전략산업의 인력 수급 불균형 해소와 효율적 육성에 기초자료로 활용할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이번 대회는 데이터 기반 우수 정책 사례 발굴과 아이디어 제안 활성화를 통해 데이터 행정문화를 확산하기 위해 마련됐다. 대회는 부산시 공무원과 산하기관 직원을 대상으로 '아이디어 기획' 부문과 '데이터 분석 활용' 부문으로 나눠 진행됐다.

임형빈 연구원은 "BISTEP은 최신 과학기술과 산업 동향을 분석해 부산시와 지역 연구자에게 통계 기반 정책자료를 제공하고 있다"며 "데이터 중심 연구 성과를 확산해 부산시가 근거 기반의 실현 가능한 과학기술 정책을 수립하는 데 기여하겠다"고 말했다.

부산시 전략산업 인력수요 전망(2024-2030) 발표자료 표지. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>