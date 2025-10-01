수출입은행 "베트남과 철도 인프라 협력 강화"

베트남에서 철도 KSP 최종 보고회 개최

한국수출입은행은 지난달 30일 베트남 호치민에서 '베트남 도시철도 건설을 위한 법 체계 수립'을 위한 경제발전경험공유사업(베트남 철도 KSP) 최종 보고회를 개최했다고 1일 밝혔다.

베트남 철도 KSP는 수은과 호치민시 도시철도관리위원회가 함께 추진하는 양자 협력 사업이다. 사업은 도시철도 기술 규정 체계화 방안, 도시철도 투자유치 전략, 이해관계자의 역할 지침에 대한 정책 자문을 제공하는 것을 목표로 한다.

최종 보고회에서는 사업수행기관인 한국철도공사 컨소시엄이 지난 9개월간 진행한 KSP 과업의 연구 성과를 발표했다. 컨소시엄은 도시철도 법령·제도 개선을 위한 최종 제언을 제시했다.

최종 보고회에는 부이 아인 후안(Mr. Bui Anh Huan) 베트남 도시철도관리위원회 부위원장을 비롯해 호치민시 인민위원회, 재정국, 건설국 관계자를 비롯한 양국의 정부·공공기관·학계·기업 관계자 등 50여명이 참석했다.

수은 관계자는 "이번 사업은 베트남 북남고속철도 등 후속 사업 진출의 발판을 마련할 것으로 기대한다"며 "양국은 이번 성과를 토대로 향후 베트남 교통 인프라 분야의 파트너십을 심화해 나갈 예정"이라고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



