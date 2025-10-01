본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

수출입은행 "베트남과 철도 인프라 협력 강화"

이창환기자

입력2025.10.01 08:05

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

베트남에서 철도 KSP 최종 보고회 개최

수출입은행 "베트남과 철도 인프라 협력 강화"
AD
원본보기 아이콘

한국수출입은행은 지난달 30일 베트남 호치민에서 '베트남 도시철도 건설을 위한 법 체계 수립'을 위한 경제발전경험공유사업(베트남 철도 KSP) 최종 보고회를 개최했다고 1일 밝혔다.


베트남 철도 KSP는 수은과 호치민시 도시철도관리위원회가 함께 추진하는 양자 협력 사업이다. 사업은 도시철도 기술 규정 체계화 방안, 도시철도 투자유치 전략, 이해관계자의 역할 지침에 대한 정책 자문을 제공하는 것을 목표로 한다.

최종 보고회에서는 사업수행기관인 한국철도공사 컨소시엄이 지난 9개월간 진행한 KSP 과업의 연구 성과를 발표했다. 컨소시엄은 도시철도 법령·제도 개선을 위한 최종 제언을 제시했다.


최종 보고회에는 부이 아인 후안(Mr. Bui Anh Huan) 베트남 도시철도관리위원회 부위원장을 비롯해 호치민시 인민위원회, 재정국, 건설국 관계자를 비롯한 양국의 정부·공공기관·학계·기업 관계자 등 50여명이 참석했다.


수은 관계자는 "이번 사업은 베트남 북남고속철도 등 후속 사업 진출의 발판을 마련할 것으로 기대한다"며 "양국은 이번 성과를 토대로 향후 베트남 교통 인프라 분야의 파트너십을 심화해 나갈 예정"이라고 말했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연휴엔 불티난다 1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기