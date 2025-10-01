원주시, '무장애 걷기길' 조성…휠체어 이용 가능한 길 만든다

원강수 시장, 장애인 단체와 국형사 무장애 산책로 답사

원주시, ‘휠체어 이용 가능한 걷기길’ 마련 박차

전국 최고의 ‘무장애 트레킹 선도 도시’ 도약 기대

강원도 원주시는 '휠체어 이용 가능한 걷기길 운영'을 위해 지난 29일 관내 장애인 단체와 함께 국형사 무장애 산책로(데크길)에서 현장 답사를 진행했다.

원강수 원주시장이 지난 29일 관내 장애인 단체와 함께 국형사 무장애 산책로(데크길)에서 현장 답사를 진행하고 있다. 원주시 제공

이날 답사에는 원주시지체장애인협회 이왕재 회장, 원주시장애인편의증진센터 박선미 부장, 원주시장애인체육회 유은주 사무국장과 채임수 운영팀장, 지정 스포츠 클럽 전상현·이영호·전상호 선수 등 장애인 단체 관계자들이 참석했다.

이들은 국형사 주차장에서 동악단까지 800m 구간의 산책로를 왕복하며 접근성을 주로 점검했다. 점검 대상은 화장실, 쉼터, 먼지털이기를 비롯한 편의시설과 주차장, 경사도, 노면 상태 등이었다.

답사 결과, 일률적으로 데크를 설치하기보다는 쉼터, 포토존 등 특색 있는 장소 마련이 필요하다는 의견과 장애인들이 쉽게 접근할 수 있도록 도심공원에 휠체어 산책로를 조성해야 한다는 건의가 나왔다.

이에 원주시는 '전국 최고 트레킹 도시'를 목표로 명품 걷기길 기반을 활용한 '누구나 걷는 길, 모두가 행복한 길'을 운영할 계획이다. 휠체어도 이용이 가능한 구간을 선정해 장애인, 노약자, 임산부 등 모든 주민이 어우러져 이용할 수 있도록 할 방침이다.

앞서 지난 4월부터 7월까지 걷기길을 답사하며 노면 상태, 경사도, 편의시설, 주변 풍광 등을 점검했고, 13개 구간(총연장 23.7㎞)을 휠체어 이용 가능 구간으로 선별했다. 11월 초까지 관내 장애인 단체 등과 현장 답사를 진행해 코스 운영의 적합성과 편의시설 등을 최종 점검할 예정이다.

답사가 마무리되면 각 코스를 관리하는 부서와 협의해 코스 정비, 편의시설 확충, 안내시설 설치, 홍보물 제작 등이 추진된다. 내년 4월부터는 장애인, 노약자 등 시민 모두가 이용할 수 있도록 적극적인 홍보도 진행할 계획이다.

또한 도심공원에도 무장애 걷기 코스를 조성해 시범적으로 운영할 예정이며, 운영 성과를 바탕으로 향후 시책에 반영해 코스 확대도 검토할 방침이다.

원강수 원주시장은 "휠체어도 다닐 수 있는 걷기길 운영을 통해 원주시를 전국 최고의 무장애 트레킹 선도 도시로 만들고, 주민 건강 증진과 삶의 질 향상에도 기여하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



