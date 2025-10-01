본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

원주시, '무장애 걷기길' 조성…휠체어 이용 가능한 길 만든다

이종구기자

입력2025.10.01 07:41

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

원강수 시장, 장애인 단체와 국형사 무장애 산책로 답사
원주시, ‘휠체어 이용 가능한 걷기길’ 마련 박차
전국 최고의 ‘무장애 트레킹 선도 도시’ 도약 기대

강원도 원주시는 '휠체어 이용 가능한 걷기길 운영'을 위해 지난 29일 관내 장애인 단체와 함께 국형사 무장애 산책로(데크길)에서 현장 답사를 진행했다.

원강수 원주시장이 지난 29일 관내 장애인 단체와 함께 국형사 무장애 산책로(데크길)에서 현장 답사를 진행하고 있다. 원주시 제공

원강수 원주시장이 지난 29일 관내 장애인 단체와 함께 국형사 무장애 산책로(데크길)에서 현장 답사를 진행하고 있다. 원주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 답사에는 원주시지체장애인협회 이왕재 회장, 원주시장애인편의증진센터 박선미 부장, 원주시장애인체육회 유은주 사무국장과 채임수 운영팀장, 지정 스포츠 클럽 전상현·이영호·전상호 선수 등 장애인 단체 관계자들이 참석했다.


이들은 국형사 주차장에서 동악단까지 800m 구간의 산책로를 왕복하며 접근성을 주로 점검했다. 점검 대상은 화장실, 쉼터, 먼지털이기를 비롯한 편의시설과 주차장, 경사도, 노면 상태 등이었다.

답사 결과, 일률적으로 데크를 설치하기보다는 쉼터, 포토존 등 특색 있는 장소 마련이 필요하다는 의견과 장애인들이 쉽게 접근할 수 있도록 도심공원에 휠체어 산책로를 조성해야 한다는 건의가 나왔다.


이에 원주시는 '전국 최고 트레킹 도시'를 목표로 명품 걷기길 기반을 활용한 '누구나 걷는 길, 모두가 행복한 길'을 운영할 계획이다. 휠체어도 이용이 가능한 구간을 선정해 장애인, 노약자, 임산부 등 모든 주민이 어우러져 이용할 수 있도록 할 방침이다.


앞서 지난 4월부터 7월까지 걷기길을 답사하며 노면 상태, 경사도, 편의시설, 주변 풍광 등을 점검했고, 13개 구간(총연장 23.7㎞)을 휠체어 이용 가능 구간으로 선별했다. 11월 초까지 관내 장애인 단체 등과 현장 답사를 진행해 코스 운영의 적합성과 편의시설 등을 최종 점검할 예정이다.

답사가 마무리되면 각 코스를 관리하는 부서와 협의해 코스 정비, 편의시설 확충, 안내시설 설치, 홍보물 제작 등이 추진된다. 내년 4월부터는 장애인, 노약자 등 시민 모두가 이용할 수 있도록 적극적인 홍보도 진행할 계획이다.


또한 도심공원에도 무장애 걷기 코스를 조성해 시범적으로 운영할 예정이며, 운영 성과를 바탕으로 향후 시책에 반영해 코스 확대도 검토할 방침이다.


원강수 원주시장은 "휠체어도 다닐 수 있는 걷기길 운영을 통해 원주시를 전국 최고의 무장애 트레킹 선도 도시로 만들고, 주민 건강 증진과 삶의 질 향상에도 기여하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연휴엔 불티난다 1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기