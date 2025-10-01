구로구, ‘전국 지방자치단체 일자리대상’ 우수상…10년 연속 수상

1만6531개 일자리 창출

청년.중장년 맞춤 지원 호평

서울 구로구(구청장 장인홍)는 지난 30일 고용노동부가 주관하는 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’ 공시제 부문에서 우수상을 수상했다고 1일 밝혔다. 이로써 구로구는 2016년부터 올해까지 10년 연속 일자리 부문 수상의 대기록을 이어가게 됐다.

구로구 직원들과 장인홍 구로구청장(가운데)이 일자리대상 공시제 부문에서 우수상을 수상하고 기념사진을 찍고 있다. 구로구 제공.

전국 243개 지방자치단체(광역 17개, 기초 226개)를 대상으로 실시된 올해 평가는 고용보험 피보험자 수, 취업자 수, 일자리 목표 달성 여부, 주요사업 성과 등 다양한 지표를 반영해 2차 대면 심사를 통해 이뤄졌다.

구로구는 작년 1만4300개 창출 목표치를 크게 상회하는 1만6531개의 일자리를 만들어내며 공시제 부문 우수상을 거머쥐었다. 구로형 특화 일자리 프로그램 개발, 수요 기반 맞춤 일자리 사업 진행, 일자리·경제분야 공모사업 대응을 통해 약 65억 원의 예산을 확보하는 등 실질적인 일자리 확대에 집중했다.

대표 사업으로는 청년 취업을 위한 ‘청년이룸’ 일자리 카페, 중장년 취업 지원 ‘중장년일드림센터’, 전기기능사·산업안전산업기사 등 전문인력양성사업 등이 있다. 특히 G밸리 의료·IT 분야 인력 양성사업과 연령·상황별 프로그램 운영으로 높은 취업률을 달성해 긍정적 평가를 받았다.

장인홍 구로구청장은 “구로구는 취·창업 거점 조성과 공공부문 일자리 사업을 추진하며 구민에게 더 많은 취업 기회를 제공하고 있다”며 “앞으로도 구민 의견을 적극 반영해 양질의 일자리가 넘치는 구로구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



