롯데홈쇼핑, '광클절' 혜택 강화…300억 지원금·트로트 콘서트

16일 연중 최대 쇼핑 행사 개막

첫 사전 행사 '광클전야제'도 도입

롯데홈쇼핑은 오는 11일부터 26일까지 연중 최대 규모의 쇼핑 행사 '광클절'을 진행한다고 1일 밝혔다.

롯데홈쇼핑 '광클절'. 롯데홈쇼핑 제공

2020년 업계 최초로 기획된 광클절은 대규모 할인 행사가 e커머스 전유물이라는 고정관념을 깨고, 홈쇼핑 업계 최초로 시도돼 큰 화제를 모았다.

올해는 '더 크게 돌아온 혜택, THE CRAZY 광클절'을 콘셉트로 진행된다. 특히 역대 최초로 사전 행사 '광클전야제'를 도입해 오는 16일부터 진행하는 본행사에 대한 기대감을 높일 계획이다. 광클전야제는 11일부터 15일까지 5일간 열리며 ▲TV홈쇼핑 구매금액 10% 적립 ▲구매 스탬프 3회 적립 시 3만원 적립금 등 혜택을 제공한다. 16일부터 26일까지 이어지는 본행사에서는 ▲300억원 규모 쇼핑 쿠폰 '광클지원금' ▲매일 선택 가능한 럭셔리 사은품 '광클기프트' ▲TV홈쇼핑 7% 카드할인 '더 크레이지 데이' ▲최대 60% 타임 세일 '광스타' ▲전년 대비 강화된 라인업의 최정상급 트로트 가수 출연 '광클콘서트' 등 파격적인 혜택을 제공할 예정이다.

또 매일 모든 고객에게 3만원(1만5000원·1만원·5000원) 할인 쿠폰 패키지를 제공한다. 사은품도 실속형 생필품 대신 명품 뷰티, 미공개 신상품 등 전년 대비 평균 가격대를 20% 높인 프리미엄 상품으로 구성했다. 구매 금액별 사은품은 10만원 이상 트렌디한 식품&생활용품, 30만원 이상 프리미엄 키친용품, 50만원 이상 럭셔리 바디케어 용품 중 하나를 선택할 수 있다. 금액으로 환산하면 매일 구매액의 최대 40%를 환급받는 셈이다. 이 밖에도 엘포인트 최대 100배 적립, 모바일 선물하기 이용고객 대상 순금 골드바 추첨 이벤트도 마련했다.

롯데홈쇼핑 '광클절'. 롯데홈쇼핑 제공

TV홈쇼핑에서는 패션, 뷰티, 리빙, 식품 등 분야별 인기 상품을 집중적으로 선보인다. 롯데홈쇼핑이 올해 가을·겨울(FW) 심혈을 기울여 선보이는 최고급 캐시미어 특화 브랜드 '네메르'를 론칭하고, 캐시미어 100% 니트와 머플러도 공개한다. 대표 리빙 프로그램 '최유라쇼'를 통해 영양 고춧가루, 제주 한치 등 지역 특산물과 '발뮤다 토스터', '샤크 청소기' 등 해외 프리미엄 가전도 특가로 판매한다. 리빙 분야에서는 '까사미아 캄포 소파'를 약 20% 할인하고 방송 중 구매 시 30만원 상당의 쿠션을 증정한다. 서유럽, 동남아 등 해외여행 상품도 주말 4회 이상 편성한다. 이 밖에 모바일 채널에서는 '광(光)스타' 원데이 특가전을 열고, '구찌 스카프', '입생로랑 쿠션' 등 인기 상품을 최대 60% 할인한다.

김동원 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 "올해 광클절은 역대 최초로 전야제를 도입해 본행사에 대한 기대감을 높이고, 고객이 직접 체감할 수 있는 혜택을 한층 확대했다"며 "300억원 규모의 지원금과 매일 쏟아지는 럭셔리 사은품, 타임특가 세일로 알뜰 쇼핑 그 이상의 만족을 선사할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



