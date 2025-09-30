본문 바로가기
원주시, 역대 원주시장·군수 초청 간담회…지혜 공유·역점 시책 논의

이종구기자

입력2025.09.30 21:18

시정 발전 위한 지혜 공유·역점 시책 논의

강원도 원주시는 30일 시청 7층 회의실에서 역대 시장·군수를 초청해 간담회를 개최했다.

원주시가 30일 시청 7층 회의실에서 역대 시장·군수를 초청해 간담회를 개최하고 있다. 원주시 제공

원주시가 30일 시청 7층 회의실에서 역대 시장·군수를 초청해 간담회를 개최하고 있다. 원주시 제공

이번 간담회는 시정 발전을 위한 전통과 경험의 지혜를 나누기 위해 마련됐으며, 김대종·김기열·한상철 전 시장과 이돈섭·강태연 전 군수가 참석했다.


간담회는 원주시가 주요 역점 시책과 시정 운영 방향을 설명하고, 전직 시장·군수들의 의견을 듣는 순서로 진행됐다. 전임 지도자들은 풍부한 행정 경험을 바탕으로 지역 발전을 위한 실질적이고 과감한 조언을 아끼지 않았다.

전 시장·군수들은 "원주시가 보여준 소통 노력과 그간의 긍정적 변화에 감명받았다"며 "후대를 위한 의미 있는 가교 역할에 적극 나서겠다"고 전했다.


원강수 원주시장은 "오늘날 눈부신 원주의 바탕인 전 시장·군수님들의 땀과 결단에 깊이 감사드린다"며 "이번 간담회에서 얻은 귀한 지혜를 경제 제일 도시로의 성장과 시민 행복을 향한 지침으로 삼겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
