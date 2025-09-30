본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"국정자원 대전센터, '보안 문제' 화재 안전점검 못했다"

김영원기자

입력2025.09.30 16:59

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

차규근 조국혁신당 의원실 요청 자료
소방청 "지난해 대전센터만 점검 못해"

소방당국이 최근 화재가 발생한 국가정보자원관리원 대전 본원 전산실에 대해 '보안 구역'이라는 이유로 화재 안전점검을 실시하지 못한 것으로 나타났다.


차규근 조국혁신당 의원실이 30일 소방청으로부터 제출받은 '최근 5년간 국정자원 화재 안전점검 및 결과' 자료에 따르면 소방당국은 지난해 화재 안전점검에서 대전 본원 2~5층에 위치한 전산실 등 보안 구역에 대한 안전 점검을 하지 못했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그 이유에 대해 소방청은 "해당 시설은 '국가중요시설 가급'으로 보안업무규정상 출입 시 관리기관장의 승인이 필요하다"며 "관할 소방관서에서 화재 안전 조사를 사전 통지했을 때 보안구역 출입에 대해 (관리기관장과) 상호 협의가 되지 않아 2~5층을 제외한 공용부분(1층)을 조사했다"고 설명했다.


다만 대전 본원을 제외한 광주·대구·충남 공주 센터는 모든 층에 대한 점검이 이뤄졌다.


차 의원은 "화재 안전조사를 실시하지 못한 5층에서 화재가 발생했다"며 "국정자원은 이번 사태에 대한 책임에서 자유롭지 못하다"고 했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기