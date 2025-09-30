산업부, "불 안나는 비리튬계 ESS 개발 속도"

29일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 경찰 관계자들이 불이 붙었던 무정전·전원 장치(UPS)용 리튬이온배터리를 옮기고 있다. 앞서 지난 26일 정부 전산시스템이 있는 국정자원에서 리튬이온배터리 화재가 발생해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비된 바 있다. 2025.9.29 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대전 국가정보자원관리원 화재로 에너지저장장치(ESS·UPS)의 안전에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 산업부는 30일 이호현 2차관이 LG CNS 상암 IT센터를 방문해 UPS 시설의 안전 관리 현황을 점검했다고 밝혔다. 이날 점검에는 한국전력공사, 전력거래소, 한국전기안전공사 등 유관 기관도 함께 참여했다.

이번 회의에서 참석자들은 재생에너지의 변동성을 보완하면서 전력망을 안정적으로 운영하기 위해 배터리저장장치(BESS) 중앙계약시장을 개설하고 에너지저장장치 보급을 확대하고 있는 상황에서 국내 배터리 업계가 화재위험이 적은 리튬인산철(LFP) 배터리 양산 체제를 마련하는 등 안전한 배터리 생산 역량 확충에 나서야 한다는 점을 강조했다.

한전은 변전소에 설치해 운영 중인 계통 안정화용 ESS를 설계 단계부터 화재 위험성을 고려한 내연 설계를 하고 있다고 언급했다. 전력거래소는 ESS 중앙계약시장 입찰공고 시 전기저장시설 화재안전기준(NFPC 607), 전기설비 규정(KEC)의 시설기준 준수를 의무화하고, 비가격 평가에 화재 및 설비 안정성을 반영하고 있다.

아울러, 글로벌 ESS 시장 진출을 위해서는 전압, 전류, 온도를 실시간 모니터링하고 관리하는 배터리관리시스템(BMS), 액침 냉각기술, 수랭식 냉각장치, 소화장치 등 배터리 안전 기술을 탑재해야 한다는 점에서도 의견을 모았다.

정부가 발주하는 에너지저장장치 사업에서 배터리 기반 에너지저장장치 외에 양수, 열저장장치 등 화재위험이 거의 없는 장주기 에너지저장장치 개발을 확대하는 한편, 비리튬계(흐름전지, 나트륨-황 등) 차세대 장주기 에너지저장장치 기술개발에 속도를 내는 등 민관합동의 '장주기 에너지저장장치 기술개발 로드맵'을 마련하는 방안도 논의됐다.

이호현 2차관은 "이번 배터리 화재로 재생에너지를 효율적으로 활용할 수 있게 만드는 에너지저장장치 산업이 다시 위축되는 우려에 대해 경각심을 가져야 한다"며 "재생에너지 보급 확대 속도만큼 안전성을 최우선 과제로 삼을 때 국민 신뢰를 회복하고 지속가능한 성장이 가능하다"고 말했다.





