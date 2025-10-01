본문 바로가기
금감원 "금융범죄 피해예방 집중 캠페인, 푸짐한 경품도"

이창환기자

입력2025.10.01 06:00

시계아이콘00분 27초 소요
10월 한달 불법금융투자 등 민생금융범죄 예방 캠페인 진행
백화점 상품권 등 다양한 경품도 지급예정

금감원 "금융범죄 피해예방 집중 캠페인, 푸짐한 경품도"
금융감독원은 '민생금융범죄 근절 및 피해 예방'을 위한 홍보캠페인을 10월 한 달간 집중 실시한다고 1일 밝혔다.


이번 홍보는 불법금융투자·가상자산·유사수신 관련 금융사기 피해 근절을 위해 금감원과 네이버 홈페이지(홍보배너) 및 구직 플랫폼, 모바일앱 등 다양한 온라인 채널에서 진행된다.

금감원은 금융사기 피해 예방의 핵심내용을 홍보 영상과 퀴즈 응모 방식으로 쉽고 재미있게 전달할 예정이다. 금융소비자들은 퀴즈이벤트(불법금융투자 등 퀴즈이벤트 실시!) 게시글을 확인하고 '이벤트참여하기'를 클릭해 참여할 수 있다.


응모양식에서 '불법금융투자·가상자산 사기·유사수신' 관련 피해예방홍보 영상을 시청(3편, 총 5분 이내) 후, 예방·대응 관련 핵심 내용이 포함된 총 10개의 퀴즈답(OX 9개, 주관식 1개)을 제출하면 된다.


퀴즈에 응모한 사람 중에 1000여명을 추첨해 현대백화점 상품권(5만원권)과 스타벅스 상품권(3만원권), BBQ 황금올리브 치킨+콜라 등 다양한 경품도 지급한다.

금감원 관계자는 "앞으로도 각종 금융사기 피해 근절과 건전한 투자문화 조성을 위해 다양한 노력을 지속하겠다"고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
