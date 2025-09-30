본문 바로가기
장애인에 급식 봉사… S-OIL, 추석맞이 온기나눔 봉사활동 펼쳐

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.30 15:26

임직원 참여, 나눔문화 확산·상생가치 실천

S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)이 추석을 맞아 장애인에게 따뜻한 한끼와 생필품을 선물했다.


S-OIL은 30일 울산시장애인체육관에서 울산광역시자원봉사센터(이사장 김종길)와 함께 장애인을 위한 급식봉사활동을 펼쳤다고 알렸다.

이번 활동은 명절을 함께 맞는 정을 나누며 지역사회와 함께하는 상생을 실천하고자 마련됐다. 이날 행사에 S-OIL 울산공장 팀장급 직원 20여명이 참여해 장애인 250명에게 갈비탕, 모듬전, 송편, 식혜 등 건강한 명절 음식을 제공하고 생필품을 전달하며 따뜻한 인사를 나눴다.


회사 측은 단순한 지원을 넘어 지역사회와 더불어 살며 상생과 나눔을 실천하는 것이라고 소개했다.


이번 활동은 추석 명절을 앞둔 울산지역 장애인들에게 균형잡힌 건강한 명절 음식을 지원하여 풍성하고 넉넉한 추석 명절의 의미를 전달하고자 진행됐다.

S-OIL 관계자는 "이번 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 상생의 가치를 이어가고자 한다"며, "이웃과 정을 나누고 나눔 문화를 확산하는 다양한 활동을 지속하겠다"고 말했다.


S-OIL은 '햇살나눔 자원봉사 프로그램 지원사업', '제빵봉사활동', '목도해변 가꾸기 캠페인' 등 임직원이 직접 참여하는 다양한 상생활동을 펼치며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

