쿠팡이츠, 하반기 배달파트너 무상 안전점검 실시

김철현기자

입력2025.09.30 11:40

전국 16개 지역 1700여명 지원

쿠팡이츠서비스(CES)는 다가오는 겨울철 배달파트너의 안전 주행을 돕기 위해 '2025년 하반기 무상 안전점검'을 전국 16개 지역에서 운영한다고 30일 밝혔다.


CES는 배달파트너 안전 강화를 위해 2023년부터 꾸준히 무상 안전점검 캠페인을 전국으로 확대해 실시했으며 올해 하반기까지 누적 5000여명의 배달파트너가 지원을 받게 될 전망이다.

쿠팡이츠, 하반기 배달파트너 무상 안전점검 실시
이번 하반기 안전점검은 지난 17일 전북 전주를 시작으로 오는 11월까지 서울·경기·인천 등 수도권과 청주, 대구, 창원 등 전국 주요 도시에서 순차적으로 진행된다. 특히 겨울철은 눈·빙판길 등으로 이륜차 안전 운행에 주의가 더욱 중요한 시기인 만큼 예방 차원의 철저한 정비와 관리가 중요하다.


무상 안전점검은 한국오토바이정비협회 소속 정비 전문가가 직접 참여해 체계적인 정밀 점검을 제공한다. 주요 점검 항목은 ▲제동장치 ▲타이어 ▲등화장치 ▲소음·배기가스 ▲조향장치 등이며 ▲엔진오일 ▲브레이크 패드 ▲에어클리너 필터 ▲미션오일 등 주요 소모품은 상태 진단 후 무상 교체를 지원받을 수 있다.


일부 지역에서는 한국도로교통공단과 협력해 겨울철 사고 예방 및 야간 안전운전 방법 등의 내용을 담은 배달파트너 맞춤형 안전교육을 추가로 운영한다. 교육 수료자에게는 헬멧·LED암밴드·휴대용플래시 등 안전용품도 지원할 예정이다.

김명규 쿠팡이츠서비스 대표는 "겨울철은 세심한 안전 대비가 요구되는 시기인 만큼 사전 점검을 통한 선제적 대비가 중요하다"며 "정부기관 및 지자체와 협력을 확대해 실질적이고 효과적인 안전 지원책을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
