교보증권, 신용거래 우대 금리 이벤트 실시

교보증권은 연말까지 '신용거래 우대 금리 이벤트'를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 신규 고객과 올해 6월 1일 이후 신용거래 및 잔고가 없는 휴면 고객 대상이다. 이벤트 신청 고객은 신용 매수일로부터 100일간 연 3.59% 할인 금리를 적용받게 된다.

신청은 교보증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.K'에 접속해 '이벤트 등록-신용 이벤트'에서 하면 된다.

해외 주식 담보대출 이벤트도 함께 진행한다. 이벤트에 참여한 휴면 고객은 100일 동안 담보대출 금리 연 3.59%의 혜택이 제공된다. 이와 함께 오는 11월 30일까지 투자 성향을 등록한 고객에게 커피 쿠폰 최대 3매를 증정하는 추가 이벤트도 진행한다.

이벤트 관련 자세한 내용은 교보증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



