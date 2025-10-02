한국공학대 Grand-ICT, AI 기술세미나 개최

지역 협력 통한 AI 발전 모색

한국공학대학교 Grand-ICT 연구센터(이하 ICT센터)는 지역 협력 활동의 일환으로 한국산업단지공단 경기지역본부와 공동 주최한 AI 기술 세미나를 개최했다.

배유석 Grand-ICT 연구센터장이 'AI 기반 AX 전환'을 주제로 강의를 진행하고 있다. 한국공학대학교

이번 행사는 반월시화산단 내 중소기업을 대상으로 AI 기반 AX(AI Transformation) 전환을 주제로 열렸다.

AX 전환은 인공지능 기술을 활용한 자율화 기반 산업 전환 전략으로, 특히 제조 현장의 자동화·지능화를 포함한 차세대 디지털 전환 방향으로 주목받고 있다. 이번 세미나는 ▲ Sovereign AI & Physical AI 기술 동향 ▲ 미래 모빌리티(SDV) 기술 동향 ▲ AI 기반 자율 제조 기술 동향 등 총 세 가지 세션으로 구성됐다.

세미나에는 반월시화산단 중소기업 대표 및 임직원, 광역형 산학협의체 회원사, 시흥시 기업인협회 관계자, 한국공학대 재학생 등 100여명이 참석해 높은 관심을 보였다.

참석자들은 제조 현장에서 AI를 실질적으로 어떻게 도입할 수 있을지, Physical AI가 적용될 시기와 조건은 무엇인지 등에 대해 현실적인 질문을 쏟아냈으며, 이에 대한 연사들의 실무적 조언이 활발히 오갔다. 또한, 전기차 및 자율주행차의 확산과 함께 부각되는 SDV 기반 제어 기술 전환에 따라, 지역 자동차 부품업체들의 대응 전략과 인재 양성 방안에 대한 토론도 이어졌다.

이번 세미나는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 '지역지능화혁신인재양성사업'의 일환으로 진행됐다. Grand-ICT 연구센터는 본 사업을 통해 재직자 중심의 석·박사급 인재를 양성하며, 지역 중소기업의 기술 경쟁력 확보와 디지털 전환을 지원하고 있다.

배유석 Grand-ICT 연구센터장은 "AI 기술 변화에 따라 산업 현장도 빠르게 재편되고 있는 만큼, 센터는 기업과 교육이 연계된 실효성 있는 프로그램을 지속 확대해 나갈 것"이라며 "지역 중소기업의 AX 전환을 위한 기술 교육과 인재 양성에 실질적인 도움이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

한편, 한국공학대학교는 산업통상자원부 출연 공학특성화대학으로, AI, 반도체, 탄소중립 등 미래 산업 분야를 특성화하고 있다. 산학협력 기반의 실무 중심 교육을 통해 산업 수요에 최적화된 전문 인재를 지속적으로 배출하며, 지역사회 및 산업계와의 연계를 통해 혁신 성장을 선도하고 있다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



