울주군, ‘4회 영남알프스 완등인의 날’ 10월 18일 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.30 10:37

울산 울주군(군수 이순걸)은 오는 10월 18일 영남알프스 복합웰컴센터에서 '제4회 영남알프스 완등인의 날'을 개최한다.


이 행사는 영남알프스 완등 인증사업에 참여한 등산객들이 한자리에 모여 교류하고 즐길 수 있도록 마련됐다.

프로그램은 ▲완등 플로깅 트레킹 ▲영남알프스 산(山)요가 ▲해뜨미 보물찾기 등 완등인과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험으로 구성됐다.


'완등 플로깅 트레킹'은 등산과 함께 쓰레기를 수거하는 친환경 활동으로 진행된다. 참가 인원은 선착순 500명이며, 영남알프스 완등인증 모바일 앱에서 신청할 수 있다. 자세한 사항은 울주군 관광과로 문의하면 된다.


이순걸 군수는 "2019년부터 시작된 영남알프스 완등 인증사업에 많은 관심과 성원을 보내주신 분들께 감사드린다"며, "산악 관광의 중심지 울주군의 아름다운 자연 속에서 잊지 못할 특별한 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.

9월 말 기준 영남알프스 완등 인증 참여자는 16만8429명, 완등 완료자는 2만 9779명으로 집계됐다. 완등 인증은 오는 11월 30일까지 모바일 앱을 통해 진행된다.

울주군 ‘제4회 영남알프스 완등인의 날’ 포스터.

울주군 '제4회 영남알프스 완등인의 날' 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr


