국민의힘, 국가전산망 먹통 마비 사태 긴급 대응 TF 구성

최유리기자

입력2025.09.30 10:09

박덕흠 의원 TF 위원장

국민의힘은 국가정보자원관리원 화재로 인한 국가 전산망 먹통 마비 사태에 대응하기 위해 태스크포스(TF)를 30일 꾸렸다.


국민의힘은 이날 원내대책회의에서 국가전산망 먹통 마비 사태 긴급 대응 TF 구성을 의결했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2025.9.30 김현민 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2025.9.30 김현민 기자

4선의 박덕흠 의원을 TF 위원장으로 하고 과학기술정보방송통신위원회·행정안전위원회·정보위원회 간사 및 위원을 포함해 총 9인으로 구성했다. 최형두·서범수·이성권 의원 등이 포함됐다.


TF는 향후 회의 및 현장 활동 등을 실시할 계획이다. 이를 통해 국가정보자원관리원 화재 사고의 신속한 수습과 원인 규명 및 재발 방지에 힘쓰겠다는 설명이다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
