고창군, 추석 맞아 지역사랑상품권 20% 특별할인

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.30 09:59

"군민 생활안정·지역경제 활성화"

전북 고창군은 추석을 맞아 10월 한 달간 군민 생활안정과 지역경제 활성화를 위해 '고창사랑상품권 특별할인 행사'를 진행한다고 30일 밝혔다.

고창사랑상품권 10월 추석명절 특별할인 포스터. 고창군 제공

고창사랑상품권 10월 추석명절 특별할인 포스터. 고창군 제공

이번 특별할인은 ▲상품권 구매 시 10% 선할인 ▲고창사랑카드 결제 시 10% 캐시백 적립을 통해 최대 20% 혜택을 받을 수 있도록 구성됐다. 특히 월 구매 한도를 100만원까지 확대해 군민들의 혜택을 더욱 강화했다.


예를 들어 10만원 상품권 구매 시 10%(1만원) 선할인을 적용받아 9만원에 구매하고, 이후 고창사랑카드로 결제하면 결제금액의 10%가 캐시백으로 적립돼 실질적으로 최대 20% 혜택을 누릴 수 있다. 다만, 선할인(10%)이 적용된 금액은 캐시백 적립 대상에서 제외된다.

심덕섭 군수는 "이번 특별 할인을 통해 군민들께는 생활비 부담을 덜어드리고, 지역 소상공인들에게는 매출 증대 효과가 기대된다"며 "군에서 지급하는 군민활력지원금과 정부의 민생소비쿠폰이 더해져 군민 모두가 더욱 넉넉한 추석 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.


한편, 고창사랑상품권은 전통시장과 지역 내 가맹점에서 사용할 수 있어 지역경제 선순환 구조 조성에 큰 역할을 하고 있다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
