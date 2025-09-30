본문 바로가기
금호타이어, 곡성공장 국제 지속가능·탄소인증 획득

오현길기자

입력2025.09.30 09:29

2030년 재생·재활용 소재 비중 40% 달성

금호타이어 는 곡성공장이 '국제 지속가능성 및 탄소인증(ISCC PLUS)'을 획득했다고 30일 밝혔다.


금호타이어, 곡성공장 국제 지속가능·탄소인증 획득
원본보기 아이콘

'ISCC PLUS'는 바이오 및 재활용 원재료를 포함한 대체 원재료의 신뢰성과 추적 가능성을 검증하는 국제 인증이다. 원재료 조달부터 최종 제품 생산·유통까지 전 과정에서의 추적 가능성과 투명성을 검증함으로써 순환 경제 및 탄소 중립 비즈니스 모델을 지원한다.

금호타이어는 지속가능재료 연구개발을 지속 추진해 2030년까지 40%, 2045년까지 100% 전환을 목표로 하고 있다. 재활용 카본블랙, 폐스틸 코드, 폐플라스틱 기반 합성고무, 쌀겨 실리카, 해바라기유 등 지속가능 재료를 80% 적용한 타이어 개발에 성공한 바 있다.


정일택 금호타이어 대표는 "이번 인증은 금호타이어의 지속가능성 여정에서 중요한 계기"라며 "사업 전반에 걸쳐 순환경제와 탄소중립 실현을 위해 노력하겠다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
