간편결제 사고, 8월까지 2.2억 피해…"작년 연간치 넘어"

"카드뿐 아니라 간편결제서도 소비자피해 급증"

최근 롯데카드 해킹 사태 등 금융사고가 잇따르는 가운데 간편결제 분야에서도 소비자 피해가 급증한 것으로 나타났다.

추경호 국민의힘 의원.

30일 국회 정무위원회 소속 추경호 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올 1~8월 간편결제 사고는 50건, 피해금액은 2억2076만원으로 나타났다. 지난해 연간 피해액(2억676만원)을 넘어섰다.

연도별 추이를 보면 간편결제 피해액은 2019년 8605만원에서 2020년 2억8555만원으로 급증한 뒤 2021년 2억8302만원, 2022년 2억7092만원, 2023년 2억7078만원을 유지했다. 지난해 다소 감소했지만 올해 다시 증가세로 전환됐다.

올해 피해가 가장 많이 발생한 곳은 G마켓이다. 피해건수는 22건, 피해액은 1억6074만원이었다. 쿠팡페이 7건(3008만원), 비즈플레이 6건(1987만원), 롯데멤버스 3건(328만원), 비바리퍼블리카(토스) 3건(221만원) 등이 뒤를 이었다.

사례를 보면 이용자 정보를 탈취해 G마켓에서 해외 놀이공원 입장권을 대량 결제한 사건 피해액이 2970만원으로 가장 많았다.

같은 방식으로 G마켓에서 2613 만원을 편취한 사건, 쿠팡페이에 등록된 신용카드로 1843 만원을 부정 결제한 사건 등도 발생했다.

간편결제 사고는 과거 주로 메신저 피싱이나 스미싱 형태로 발생했으나 최근엔 구체적인 수법이 확인되지 않은 '불상의 방법'으로 이뤄진 것으로 파악됐다. 금융사기가 고도화되면서 소비자가 인지하지 못한 상태에서 피해가 발생하고 있다.

추경호 의원은 "각종 금융 범죄로 인한 금융 소비자 피해가 늘고 있다"며 "금융당국과 금융사 등은 신속한 보안 강화와 피해구제 대책 마련에 적극 나서야 한다"고 강조했다.





