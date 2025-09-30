셀트리온제약, 국제 표준 ISO 37001·37301 통합인증 획득

글로벌 수준 준법·윤리경영 체계 확립

셀트리온제약이 한국준법진흥원(KCI)으로부터 ISO 37001(부패방지 경영시스템)과 ISO 37301(규범준수 경영시스템) 통합인증을 획득했다고 30일 밝혔다.

유영호셀트리온제약 대표이사(우측)와 이정명 한국준법진흥원 원장(좌측)이 인증서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 셀트리온제약 AD 원본보기 아이콘

국제표준화기구(ISO)가 제정한 ISO 37001은 뇌물 및 부패 리스크를 식별하고 예방 및 대응을 요구하는 관리 체계이며, ISO 37301은 기업의 법규 준수와 리스크 예방, 지속가능 운영체계 등을 평가하는 국제 인증이다. 셀트리온제약은 ▲내부 규정 고도화 ▲임직원 대상 컴플라이언스 교육 확대 ▲상시 모니터링 및 내부심사 강화 등의 실질적인 활동을 인정받아 이번 통합인증을 획득하게 됐다.

셀트리온제약은 이번 인증을 통해 국제 기준에 부합하는 준법·윤리 경영체계 확립을 대외적으로 입증하고, 글로벌 파트너 및 고객사와의 신뢰를 한층 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 이를 바탕으로 의사결정 투명성과 내부통제 체계를 강화하고, 경영 전반에 인증 요구사항을 지속적으로 접목해 ESG 역량을 글로벌 최고 수준으로 끌어올린다는 계획이다.

또한 인증 유지와 사후 심사에 대비해 상시 점검 체계를 갖추는 한편, 선제적 관리 및 임직원 맞춤형 교육을 지속 확대할 예정이다. 아울러 공정·윤리 이슈를 상시 내부감사에 반영해 거버넌스 투명성도 제고한다는 방침이다.

셀트리온제약 관계자는 "이번 통합인증은 셀트리온제약이 국제 기준의 준법·윤리경영 체계를 실무 전반에 내재화했음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 투명한 지배구조와 책임 있는 사업 수행을 통해 글로벌 제약 기업으로서 신뢰와 경쟁력을 지속해서 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 셀트리온제약은 지난 2월 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 도입 선포식을 열고 공정 거래 및 윤리적 경영활동 확대 의지를 공식화한 바 있다. 이번 ISO 통합인증 획득은 이러한 노력이 사내 제도와 문화로 정착하고 있음을 보여주는 성과로 평가된다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



