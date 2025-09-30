[오늘의신상]할리스, 마스코트 '할리베어' MD 공개

'할리베어 피규어 키링·키링 카드지갑' 2종

할리스가 브랜드 마스코트 '할리베어'를 활용한 MD 라인업을 공개하고 세트 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

할리스는 지난 24일 브랜드 마스코트 '할리베어'의 새로운 디자인을 공개하고, 이를 활용한 메뉴를 선보였다. 할리베어의 캐릭터 스토리를 비롯해 이를 반영한 메뉴들은 출시 직후부터 많은 관심을 받았다. 이에 힘입어 할리스는 할리베어를 활용한 신규 MD를 출시하고 브랜드 마스코트로서의 존재감을 강화한다.

다음 달 1일부터 공개되는 할리베어 MD는 '할리베어'와 일상 가까이서 함께할 수 있는 제품들로 구성됐다. '할리베어 피규어 키링'과 '할리베어 키링 카드지갑' 2종으로, MZ세대의 '백꾸(가방 꾸미기)' 트렌드를 반영해 키링 형태로 구성됐다. 탈착이 편리한 카라비너형 키링을 적용해, 편하게 걸어 취향을 뽐낼 수 있는 것이 특징이다.

'할리베어 피규어 키링'은 사랑스러운 할리베어에 커피 관련 소품을 더한 입체 피규어 키링이다. 할리베어 특유의 따뜻하고 사랑스러운 이미지를 극대화했으며, 머그컵, 테이크아웃컵의 디테일과 하트 모양의 참이 포함돼 소장 욕구를 자극한다. 함께 출시된 '할리베어 키링 카드지갑'은 할리베어의 컬러와 얼굴을 그대로 담은 브라운 색상과 할리스의 상징인 레드 크라운을 쓴 할리베어가 그려진 아이보리 2종의 디자인으로 구성됐다. 포근한 촉감과 컴팩트한 사이즈로 카드나 소형 소지품을 간편하게 보관할 수 있다.

MD 출시를 기념하며 음료와 MD 세트 구매 시 할인 프로모션도 진행된다. 할리베어 MD와 음료를 함께 구매할 경우, 정상가 대비 17% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 세트 할인 대상 음료는 카페 아메리카노, 카페 라테, 바닐라 딜라이트, 돌체라떼, 블랙아리아 아메리카노, 블랙아리아 딥라떼, 헤이즐넛 초코크림 라떼 등 7종이다.

할리스 관계자는 "할리베어가 고객의 일상 가까이 함께하길 바라는 마음으로 간편하게 사용할 수 있으면서도 실용적인 MD 라인업을 선보인다"며 "할리스는 앞으로도 할리베어를 활용한 다채로운 메뉴 및 MD를 선보이고, 일상 속에서 할리스를 경험할 수 있도록 다양한 노력을 아끼지 않겠다"고 전했다.





