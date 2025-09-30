한화큐셀, S&P글로벌 '2025 1등급 클린테크 기업' 선정

한화솔루션 큐셀 부문, 글로벌 영향력 입증

6가지 항목으로 평가해 기준 이상 기업 뽑아

'시장 입지' 항목서 고득점…높은 브랜드 파워

한화솔루션 큐셀 부문(한화큐셀)이 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌이 올해 처음 도입한 '클린테크 1등급 기업'(2025 Tier 1 Cleantech Companies)에 포함됐다.

한화큐셀은 30일 S&P글로벌 산하 에너지 시장 분석 기관인 '코모디티 인사이트(Commodity Insights)'가 진행한 평가에서 클린테크 1등급 기업으로 선정됐다고 밝혔다. 전 세계 태양광·풍력·에너지저장장치(ESS) 제조사를 대상으로 ▲시장 입지 ▲점유율 ▲기업 규모 ▲시장 다변화 ▲재무지표 ▲지속가능성 등 6개 항목을 기준으로 점수를 산정했다. 태양광 모듈 분야에서는 한화큐셀을 포함해 총 14개 기업이 선정됐다.

한화큐셀은 브랜드 인지도와 고객 인식 평가에서 상대적으로 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다. 실제로 미국과 유럽 등 주요 시장에서 'EUPD 톱 브랜드', 'PVEL 톱 퍼포머' 등 권위 있는 평가에서 여러 차례 이름을 올린 바 있다. 시장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면 한화큐셀은 미국 주택용·상업용 태양광 모듈 시장에서 각각 7년, 6년 연속 점유율 1위를 기록했다.

글로벌 생산 거점 다변화도 평가에 반영됐다. 한화큐셀은 미국·한국·말레이시아에 셀 및 모듈 생산시설을 보유하고 있으며, 올해 말 미국 조지아주 카터스빌 공장이 완공되면 현지에서 태양전지 밸류체인을 갖춘 첫 기업이 된다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>