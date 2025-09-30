본문 바로가기
소진공, 조직문화 교류와 소비활성화에 기정원과 '맞손'

이서희기자

입력2025.09.30 08:05

조직문화 교류간담회 및 소비활성화 캠페인

소상공인시장진흥공단은 중소기업기술정보진흥원과 함께 '조직문화 교류간담회 및 합동 소비활성화 캠페인'을 개최했다고 30일 밝혔다.

소상공인시장진흥공단과 중소기업기술정보진흥은 29일 대전 소진공 공단본부에서 기관 간 조직문화 교류간담회를 개최했다. 소진공

이번 간담회는 소진공 본부와 대전 한민시장에서 공공기관 간 연대와 협력을 통해 조직문화를 교류하고 지역 상생 발전 기반을 조성하기 위해 열렸다.


소진공 청년 혁신협의체 직원들은 기정원 신입직원들과 함께 조직문화 우수 사례와 행정 혁신 사례를 공유하고 젊은 인재의 경력개발 방안을 모색하는 등 아이디어를 공유했다. 이어 진행된 합동 소비활성화 캠페인에선 양 기관 직원들이 대전 한민시장을 찾아 제수용품 등을 구매했다.

박성효 소진공 이사장은 "이번 간담회와 캠페인은 기관 간 협업을 통한 시너지를 발휘하는 모범사례가 될 것"이라며 "앞으로도 지역경제와 동반 성장하는 공공기관의 책무를 다하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
