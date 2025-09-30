[클릭 e종목]"HPSP, 후공정으로 사업영역 다변화 기대…목표가 ↑"

NH투자증권은 HPSP HPSP 403870 | 코스닥 증권정보 현재가 34,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,000 2025.09.30 개장전(20분지연) 관련기사 美 금리 인하에 투자심리 개선? 바구니에 담아둘 종목 찾았다면연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금 활용 가능! 신용미수대환도 OK'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close 에 대해 전공정에 특화됐던 사업영역이 후공정으로 다변화될 것으로 기대된다고 30일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 4만원으로 상향했다.

류영호 NH투자증권 연구원은 "올해 매크로 불확실성 증가에 따라 글로벌 전공정 업체들 주가 약세를 보였다"면서도 "2026년은 미국을 중심으로 주요 파운드리 업체들의 선단 공정 투자 확대 전망"이라고 말했다.

그러면서 "선두 업체인 TSMC 이외에도 삼성전자는 신규 수주 확보와 함께 파운드리 투자를 결정했다"며 "최근 우려가 높았던 인텔도 투자 재개 가능성이 커지고 있다"고 분석했다.

그는 "HPSP는 지난 26일 공시를 통해 신임 최고경영자(CEO) 선임 계획을 발표했다"며 "후공정에 분야에 전문성을 갖춘 CEO를 선임한 것은 향후 후공정까지 사업 영역을 확대하겠다는 방향성을 보여주고 있다고 판단한다"고 설명했다.

NH투자증권은 올해 HPSP의 매출액과 영업이익이 393억원과 211억원으로 전년 동기 대비 각각 21%, 19.4% 감소할 것으로 내다봤다. 그는 "지난 분기 대비 저조한 실적은 2분기 일부 장비 매출이 조기 인식되었기 때문"이라며 "4분기 실적은 다시 정상화 수준으로 회복될 것으로 예상되는바 연간 실적은 기존 예상과 변동 없을 것으로 전망한다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



