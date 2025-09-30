[클릭e종목]"CJ제일제당, 식품·바이오 부진 지속 전망"

하나증권이 30일 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 230,500 2025.09.30 개장전(20분지연) 관련기사 CJ제일제당, '2025 UN피스코 대상'서 해양생태계 보전 부문 수상"영양성분 한눈에"…CJ제일제당, 자체개발 엠블럼 '뉴트리체크' 도입CJ제일제당, 고온적응성 배추 '그린로즈' 개발…비비고김치 생산 전 종목 시세 보기 close 에 대해 국내 소비 부진 영향이 이어지는 가운데 라이신 및 스페셜티 경쟁 심화로 바이오 부문 손익 훼손이 불가피할 전망이라며 목표주가를 38만원에서 35만원으로 하향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

CJ제일제당의 올해 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7조5550억원(전년 동기 대비 +1.9%), 3550억원(-14.7%)으로 추정된다. 물류를 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조6187억원, 2200억원으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상된다.

심은주 하나증권 연구원은 "국내 가공 매출은 전년 수준을 예상한다"며 "내수 부진에 기인한 제한적 탑라인 성장과 돈가·쌀 등 일부 원가 상승 부담이 상존하면서 3분기에도 전년 동기 대비 수익성 하락 기조가 이어질 것"으로 내다봤다.

같은 기간 해외 가공 매출은 4.0% 내외 증가가 예상된다. 심 연구원은 "미주의 디저트 라인 가동 재개 및 유럽·호주 고성장이 주효해 보인다"며 "상대적으로 매출 규모가 큰 미주에서의 탑라인 회복 기인해 영업마진도 소폭 개선될 것"으로 점쳤다.

바이오 부문은 매출 및 영업이익 모두 감소할 것으로 판단된다. 심 연구원은 "유럽의 중국산 라이신 반덤핑 과세율이 예상 대비 낮게 책정되면서 중국 업체들의 물량 공세가 재개된 것으로 보인다"며 스페셜티(알린, 알지닌 등) 경쟁 심화도 부담으로 지목했다.

심 연구원은 "대내외 영업 환경 흐름이 연말까지 유지될 경우 4분기도 전년 동기 대비 소폭 감익이 불가피할 것으로 추산된다"며 "다만 내년은 올해 4분기부터 곡물 투입가 하락에 기인한 식품 및 바이오 부문의 원가 부담 완화와 더불어 중국 정부의 추가 내수 부양에 따른 주요 아미노산 시장 안정화를 기대해 볼 수 있다"고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



