국립금오공대, ‘2025 제3회 제2작전사령관배 드론봇 전투경연대회’ 우수한 성과







국립 금오공과대학교(총장 곽호상) 학생들이 '2025 제 3회 제2작전사령관배 드론봇 전투경연대회'의 일반부 2개 부문(드론 감시정찰, 로봇챌린지)에서 각각 대상(1위)을 차지했다.

로봇챌린지 부문에서는 1등을 비롯해 2등(최우수상), 3등, 특별상의 모든 부문을 석권했으며, 드론 폭탄투하 부문에서도 3등을 수상했다.

2025 제3회 제2작전사령관배 드론봇 전투경연대회 시상식일반부 2개 부문(▲드론 감시정찰 ▲로봇챌린지)에서 각각 대상(1위)/김이환기자 AD 원본보기 아이콘

'드론 감시정찰' 부문 1위는 초연결 기반 협력형 무인자율이동체 연구센터(센터장 신수용) 소속의 석사과정 김동현, 나우엽, 박사과정 타우피쿠라만 악발(Taufiqurrahman Akbar), 위착소노 무하마드(Wicaksono Muhammad)다.

로봇챌린지 부문 3위에 오른 석사과정 김현민(지도교수 손정우) 학생은 한국산업기술진흥원에서 지원하는 자율 비자율 혼합상황 지원 플랫폼 기반조성사업에도 학생연구원으로 참여하고 있다.

초연결 기반 협력형 무인자율이동체 연구센터를 이끄는 전자공학부 신수용 교수는 자율주행, 차세대 무선 통신, 양자 컴퓨팅 분야에서 활발한 연구 활동을 하고 있다.

과기부와 정보통신기획평가원(IITP)에서 지원하는 대학ICT연구센터(ITRC) 및 ICT혁신인재4.0의 과제책임과 BK21FOUR스마트제조MERIT융합사업단장직을 맡고 있으며, 지역지능화혁신인재양성사업 참여연구원으로서 고급인재 양성을 위해서도 노력하고 있다.

'로봇챌린지' 부문 1위 수상자는 시스템 및 비전연구실(지도교수 신동원) 소속의 기계시스템공학전공 3학년 박효준, 남가경 4학년 김수은, 기계공학전공 3학년 장태희 학생이다.

시스템 및 비전연구실(SVL)은 로봇 설계와 해석, 지능 제어, 영상 처리 등의 연구를 바탕으로 실제 로봇 제작과 시뮬레이션을 수행하고 있다. 특히 계단 및 험지 주파 로봇, 영상기반 인식시스템 등 실무에 적용 가능한 프로젝트를 통해 연구 역량을 강화하고 있으며, 2025 한국지능로봇경진대회 지능로봇 부문 인기상, 2025 드론봇 전투경연대회 로봇챌린지 부문 1위, 2위, 특별상을 수상하는 성과를 거뒀다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>