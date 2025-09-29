<4급 승진> ▲환경사업소장 김태희 <4급 전보> ▲경제문화국장 김홍기 <5급 승진> ▲지역경제과장 직대 최금미 <5급 전보> ▲자치행정과장 이혜경 ▲청소자원과장 서정욱
[인사]오산시
2025년 09월 29일(월)
