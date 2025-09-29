코트라, 日지자체들과 'DX 파트너십 포럼'…협력 물꼬

日 지자체·기관, 지역과제 해결 위해 韓 주목

AI 기술·실행력 강점, PoC로 진출 활성화

오는 30일 일본 도쿄에서 대한무역투자진흥공사(코트라)와 일본 지방자치단체들이 디지털전환(DX) 파트너십 포럼을 연다. 일본의 15개 지방자치단체, 유관기관과 우리 진출기업 20여개가 참석한다.

대한무역투자진흥공사(코트라) 본사 전경. 코트라 제공

포럼은 인공지능(AI)·디지털 기술을 활용한 과제 해결에 속도를 내기 위해 마련됐다. 일본의 실증사업(PoC)도 다뤄진다. 이는 최근 우리 AI·디지털 혁신기업들이 진출하는 관문이 되고 있다. 일본의 주요 지자체들은 고령화, 일손 부족, 설비 노후화, 재해·환경문제 대응 등 다양한 과제를 안고 있으며 이러한 문제를 AI·디지털 기술로 해결해 보고자 DX PoC 공모에 나서고 있다. 우리 기업들은 이 사업에 참여해 기술력을 어필함으로써 일본 시장 진출을 위한 레퍼런스를 확보하고 실적을 기반 삼아 글로벌 비즈니스를 확대할 가능성도 열린다.

최근 양국을 오가는 관광객 수가 1200만명을 기록하는 등 인적·문화교류가 확대되면서 경제협력 분위기도 고조되고 있다. 이를 반영하듯 포럼에는 나고야시, 시즈오카현, 도쿄 시부야구, 요코하마시, 고베시, 오키나와현 등 일본 주요 지자체 관계자들이 앞장서 PoC를 소개했다. 홋카이도, 도쿄도, 교토시, 후쿠오카시 등도 참관해 우리 기업과의 협력에 높은 관심을 보였다.

코트라는 2021년부터 일본 주요 지자체별 DX 프로젝트 수요를 발굴해 우리 기업의 실증사업 참가를 지원하고 있다. 현재 3개 도시와 4건의 실증사업을 진행하고 있고 8개 지자체와 협업 중이다. 특히 지난달 한일 정상회담에서 저출산·고령화·수도권집중 등 사회 현안에 대한 공동 대응의 필요성이 제시됨에 따라 코트라 일본지역본부는 DX 실증사업에 기반한 우리 기업과 일본 지자체 협력모델을 더욱 확대할 방침이다.

강경성 코트라 사장은 "이번 파트너십 포럼을 계기로 공통의 과제를 안고 있는 양국이 서로의 경험과 기술을 공유하는 동반자로서 새로운 협력 모델을 만들어 가길 기대한다며 "코트라가 플랫폼이 돼 우수한 AI·디지털 기술을 가진 우리 기업의 일본 시장 진출에 앞장설 것"이라고 밝혔다.





김형민 기자



