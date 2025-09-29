[포토] 현안 보고하는 김규하 총장

김규하 육군참모총장이 29일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 최근 육군 내 사고 발생에 대한 현안보고를 하고 있다.







