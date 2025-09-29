본문 바로가기
새마을금고, 추석맞이 전통시장 캐시백

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.29 13:46

온누리상품권으로 지역상권 살리고 혜택까지

새마을금고중앙회(회장 김인)는 추석 명절을 맞아 29일부터 다음 달 17일까지 전통시장을 이용하는 회원을 대상으로 '디지털 온누리상품권 캐시백 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.

새마을금고 추석맞이 전통시장 캐시백 온누리상품권으로 지역상권 살리고 혜택까지

새마을금고 추석맞이 전통시장 캐시백 온누리상품권으로 지역상권 살리고 혜택까지

이번 행사는 MG 체크카드 개인형 상품으로 전통시장 가맹점에서 누적 1만 원 이상 결제한 회원 중 추첨을 통해 1000명을 선정, 각 5만원 상당의 디지털 온누리상품권을 제공한다. 응모는 가까운 새마을금고 영업점과 MG 더 금융 앱, MG 카드 홈페이지에서 가능하다.


전통시장 가맹점은 소상공인시장진흥공단이 지정한 전통시장과 중소벤처기업부가 지정한 온누리상품권 가맹점이 모두 포함된다.

새마을금고중앙회 관계자는 "회원들이 추석을 더욱 풍성하게 보내는 동시에 지역 상권과 전통시장의 활력을 되살리는 계기가 될 것"이라며 "금융을 통한 상생의 가치를 실현하고자 이번 이벤트를 마련했다"고 말했다.


이벤트 관련 자세한 내용은 MG 카드 홈페이지, MG 더 금융 앱, 새마을금고 영업점에서 확인할 수 있다.


"단순한 명절 이벤트가 아니라, 전통시장과 지역경제를 살리는 금융기관의 사회적 역할이 돋보인다. 새마을금고가 추석 민심과 지역 상권 회복을 동시에 겨냥한 전략이라는 점에서 눈길을 끈다."




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
