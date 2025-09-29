본문 바로가기
익산시, 추석 맞아 온누리상품권 '환급 행사'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.29 11:56

내달 1~5일…"전통시장 이용 활성화"

전북 익산시가 추석 맞아 내달 1~5일 '온누리상품권 환급행사'를 추진한다.


29일 시에 따르면 농림축산식품부·해양수산부가 지원하는 이번 행사는 추석 장바구니 물가 부담을 덜고 전통시장 이용을 활성화하기 위해 마련됐다.

익산시청 전경. 익산시 제공

익산시청 전경. 익산시 제공

행사 기간 전통시장에서 국산 농축산물과 수산물을 구입하면 구매금액의 30%, 최대 2만원까지 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.

농축산물은 북부시장·익산장·서동시장, 수산물은 북부시장·익산장·남부시장·구시장 내 지정 점포에서만 적용된다. 구매 금액별 환급액은 ▲3만4,000원~6만7,000원 미만 시 1만원 ▲6만7,000원 이상 시 2만원이다.


환급 방법은 당일분 영수증을 시장에 마련된 환급 부스에 오전 9시~오후 5시 제시하면 된다. 현장에서 본인 확인 후 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 시장별 환급 부스는 ▲북부시장·익산장 '서울떡집' ▲남부시장·구시장 '남부시장 광장' ▲서동시장 '어나더탑 커피숍' 인근에 설치된다.


시는 이번 행사가 상인과 시민 모두에게 실질적인 도움이 되고, 지역 경제 회복의 촉매제가 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "시민들이 합리적인 가격에 국산 농축수산물을 구매할 수 있도록 다양한 환급 제도를 마련했다"며 "앞으로도 전통시장을 중심으로 한 건강한 소비문화가 확산할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
