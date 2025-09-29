본문 바로가기
가평군, '일자리박람회' 자원봉사자 20여명 모집

이종구기자

입력2025.09.29 11:28

10월 31일 한석봉체육관서 개최
현장지원 요원 20명 필요

경기 가평군은 오는 10월 31일 한석봉체육관에서 열리는 '2025년 가평군 대규모 일자리박람회'의 성공적 개최를 위해 자원봉사자를 29일부터 모집한다고 밝혔다.

가평군청 전경. 가평군 제공

자원봉사자 모집 인원은 20명 내외로, 활동 분야는 △행사장 안내 및 설문조사 △질서 유지 △운영본부 지원 △체험부스 보조 △주차 안내 등 7개 영역이다. 만 18세 이상이면 누구나 지원 가능하다. 자원봉사자에게는 봉사활동 시간이 인정되며, 가평군자원봉사센터와 연계해 자원봉사 확인서도 발급된다.


이번 박람회는 지역 우수기업과 구직자를 직접 연결하고 최신 채용 정보를 공유하는 구인·구직의 장으로 마련된다. 행사 당일에는 30개 기업이 현장면접을 진행하며, 간접 참여 기업의 채용정보도 제공된다. 현장에서 이력서를 제출한 구직자는 가평군 일자리센터를 통해 상담과 간접 참여 기업 취업 알선까지 지원받을 수 있다.

가평군 관계자는 "박람회 현장 곳곳에서 자원봉사자들의 세심한 도움이 필요한 만큼 많은 분들의 관심과 참여를 바란다"며 "자원봉사 참여 신청은 물론, 관내 구인업체와 구직자의 사전등록도 함께 받고 있으니 적극적인 참여와 홍보를 부탁드린다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
