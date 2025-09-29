본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

공연·전시

국립현대미술관, 추석 연휴 무료 개방...SNS 인증 이벤트

서믿음기자

입력2025.09.29 10:15

수정2025.09.29 10:35

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울·과천·덕수궁·청주관 무료 개방
SNS 방문 이벤트로 경품 지급

국립현대미술관은 2025년 추석 명절 연휴 기간 서울, 과천, 덕수궁, 청주 4개관을 무료 개방한다. 개천절을 포함한 추석 연휴 기간(10월3일부터 10월9일) 미술관 방문 SNS 인증 이벤트를 진행한다.

국립현대미술관 과천 상설전 '한국근현대미술Ⅱ' 전시 전경. 국립현대미술관 제공

국립현대미술관 과천 상설전 '한국근현대미술Ⅱ' 전시 전경. 국립현대미술관 제공

AD
원본보기 아이콘

추석 연휴 기간 '올해의 작가상 2025', '김창열', 'MMCA X LG OLED 시리즈 2025-추수', MMCA 서울 상설전 '한국현대미술 하이라이트'(서울), 광복 80주년 기념 '향수(鄕愁), 고향을 그리다'(덕수궁), 그리고 MMCA 해외 명작 '수련과 샹들리에', '젊은 모색 2025', MMCA 과천 상설전 '한국근현대미술 Ⅰ, Ⅱ'(과천), MMCA X CMOA 청주프로젝트 2025 '벙커: 어둠에서 빛으로', '특별수장고: 국립현대미술관 드로잉 일본 현대 판화 소장품', 미술은행 20주년 특별전 '돌아온 미래: 형태와 생각의 발현'(청주) 등 관별로 진행 중인 전시 관람이 가능하다.


미술관 방문 인증 이벤트 '2025 #추석맞이국현미 방문 SNS 인증 이벤트'가 진행된다. 10월5일부터 10월8일까지 누구나 참여할 수 있다. 국립현대미술관을 기간 내 방문해 인증 사진을 찍고 '#2025추석맞이국현미' 해시태그와 함께 본인 인스타그램 계정에 게시하면 된다. 이후 추첨을 통해 블루투스 이어폰 1명, 커피 교환권 30명 등 선물을 증정한다.

김성희 국립현대미술관장은 "긴 추석 명절에 국립현대미술관을 활짝 열어 국민들을 맞이한다"며 "가족들과 함께 미술관 나들이로 다양한 현대미술전시와 함께 특별한 추억을 만드시길 바란다"고 밝혔다.


자세한 이벤트 내용은 국립현대미술관 누리집 및 국립현대미술관 인스타그램 통해 확인할 수 있다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

낙찰가 '3억2929만2929원'…패션성지 '성수역=무신사역' 부역명 확정

막 오른 금융지주 차기 회장 레이스…관전 포인트는?

새로운 이슈 보기