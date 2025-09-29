국립현대미술관, 추석 연휴 무료 개방...SNS 인증 이벤트

서울·과천·덕수궁·청주관 무료 개방

SNS 방문 이벤트로 경품 지급

국립현대미술관은 2025년 추석 명절 연휴 기간 서울, 과천, 덕수궁, 청주 4개관을 무료 개방한다. 개천절을 포함한 추석 연휴 기간(10월3일부터 10월9일) 미술관 방문 SNS 인증 이벤트를 진행한다.

국립현대미술관 과천 상설전 '한국근현대미술Ⅱ' 전시 전경. 국립현대미술관 제공 AD 원본보기 아이콘

추석 연휴 기간 '올해의 작가상 2025', '김창열', 'MMCA X LG OLED 시리즈 2025-추수', MMCA 서울 상설전 '한국현대미술 하이라이트'(서울), 광복 80주년 기념 '향수(鄕愁), 고향을 그리다'(덕수궁), 그리고 MMCA 해외 명작 '수련과 샹들리에', '젊은 모색 2025', MMCA 과천 상설전 '한국근현대미술 Ⅰ, Ⅱ'(과천), MMCA X CMOA 청주프로젝트 2025 '벙커: 어둠에서 빛으로', '특별수장고: 국립현대미술관 드로잉 일본 현대 판화 소장품', 미술은행 20주년 특별전 '돌아온 미래: 형태와 생각의 발현'(청주) 등 관별로 진행 중인 전시 관람이 가능하다.

미술관 방문 인증 이벤트 '2025 #추석맞이국현미 방문 SNS 인증 이벤트'가 진행된다. 10월5일부터 10월8일까지 누구나 참여할 수 있다. 국립현대미술관을 기간 내 방문해 인증 사진을 찍고 '#2025추석맞이국현미' 해시태그와 함께 본인 인스타그램 계정에 게시하면 된다. 이후 추첨을 통해 블루투스 이어폰 1명, 커피 교환권 30명 등 선물을 증정한다.

김성희 국립현대미술관장은 "긴 추석 명절에 국립현대미술관을 활짝 열어 국민들을 맞이한다"며 "가족들과 함께 미술관 나들이로 다양한 현대미술전시와 함께 특별한 추억을 만드시길 바란다"고 밝혔다.

자세한 이벤트 내용은 국립현대미술관 누리집 및 국립현대미술관 인스타그램 통해 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>