구몬학습, '제 27회 교원구몬 학습연구대회' 진행

총 623개팀 참가

구몬학습은 지난 26일 충남 아산에 위치한 도고연수원에서 '제27회 교원구몬 학습연구대회'를 진행했다고 29일 밝혔다.

학습연구대회는 구몬 선생님들의 지도 역량 강화를 위해 1999년부터 매년 1회씩 시행하고 있는 자체 학술연구 행사다. 구몬 선생님이 한 팀을 이뤄 1년간 회원을 지도하며 연구한 과목별 지도 노하우 등을 논문으로 작성해 발표하고 소통하는 행사다.

제27회 교원구몬 학습연구대회 행사장 전경.

올해 대회는 총 623개팀, 2700여명이 참가했으며 ▲대상(1팀) ▲우수상(10팀) ▲연구상(30팀) ▲챌린지상(30팀) ▲스터디상(20팀) ▲신인 스터디상(10팀)을 선정해 시상했다. 수상한 팀에는 연구비 포상 및 제주도 연수의 기회가 제공된다. 대상은 '미완성 교재의 아름다움'을 주제로 수학 과목의 지도 노하우를 연구해 발표한 전남 서광주 지국 '오르투스(ORTUS) 2기'팀이 받았다.

구몬학습 관계자는 "지식 교류의 장뿐만 아니라 전국 구몬 선생님들 간 소통의 장을 마련해 매우 뜻깊은 시간을 가진 만큼, 앞으로도 유의미한 활동들을 지속해나가겠다"고 했다.





