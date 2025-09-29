본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]오전 8시30분 기준 행정시스템 47개 복구 완료

김영원기자

입력2025.09.29 09:46

수정2025.09.29 09:47

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]오전 8시30분 기준 행정시스템 47개 복구 완료
AD
원본보기 아이콘




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

낙찰가 '3억2929만2929원'…패션성지 '성수역=무신사역' 부역명 확정

막 오른 금융지주 차기 회장 레이스…관전 포인트는?

새로운 이슈 보기