트럼프, 美국방 소집 지휘관 회의 참석…"단결 위한 자리"

30일 전군 지휘관 800명 소집…의도 불분명

주한미군 위상 격하 가능성…장성 20% 감축?

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계 미군 지휘관 800여명이 소집되는 회의에 직접 참석할 예정이다. 트럼프 대통령은 이번 회의 취지에 대해 '단결심'이 목적인 자리라고 설명했다. 하지만 주한미군사령관 등의 계급이 한 단계 낮춰 표기된 것으로 확인되면서 미 국방부가 고위 장성 해고나 강등 등 조직 재편에 나설 수 있다는 전망이 나온다.

28일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등 외신에 따르면 피트 헤그세스 미 국방부 장관은 지난주 미국과 세계 각국에 있는 준장(1성)급 이상 지휘관들에게 오는 30일 미국 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 열리는 회의에 참석할 것을 지시했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 신화연합뉴스

참석자가 800여명에 달하는 규모의 전군 지휘관 회의는 매우 이례적이다. 그러나 헤그세스 장관과 국방부는 소집 사유를 밝히지 않아 군 내부에 혼선과 불안을 키우고 있다고 WP는 짚었다. CNN은 6명의 소식통을 인용해 이 자리는 헤그세스 장관이 국방부를 전쟁부로 재편하는 계획과 군인에 대한 새로운 기준을 설명하는 자리라고 전했다. 앞서 지난 5일 트럼프 대통령은 국방부의 간판을 전쟁부로 바꿨다.

특히 도널드 트럼프 미 대통령이 이번 회의에 참석하기로 하며 회의 취지에 대해 다양한 추측이 오가고 있다.

트럼프 대통령은 이와 관련, NBC 뉴스와의 전화 인터뷰에서 우려를 일축했다. 그는 "우리가 군사적으로 얼마나 잘하고 있는지, 얼마나 건재한지, 긍정적인 이야기를 나누는 자리"라며 "훌륭한 사람들이 모였고, 그건 바로 '단결심'이다. 그게 전부다"라고 밝혔다. 일종의 격려 연설인 셈이다.

소식통에 따르면 헤그세스 장관은 군 기준과 전사 정신 등을 강조하고 새로운 비전을 제시할 예정이다.

이에 일각에서는 헤그세스 장관이 30일 대규모 해고나 강등을 발표하며 군 기강 잡기를 위해 장성들을 소집했다는 추측도 나온다.

WP는 소식통을 인용해 국방부 내부 인명록에 4성 장군인 제이비어 브런슨과 로널드 클라크의 계급이 중장(3성)으로 표기됐다고 보도했다. 브런슨은 주한미군사령관이며 클라크는 태평양육군사령관이다. 헤그세스 장관이 이 두 자리의 위상을 격하할 수 있다는 우려가 나오고 있다. 다만 클라크 사령관의 대변인인 아이작 스턴 대령은 중장 표기가 오류로 보인다며 해결됐다고 WP에 전했다.

그러나 미 국방부가 공개를 앞둔 새 국방전략(NDS)은 인도·태평양 지역에 중점을 둔 그간 기조와 달리 미 본토와 서반구 방어에 우선순위를 두는 것으로 알려졌다. 주한미군사령관 등 군 지휘부 구조조정과 맞물린 의도적 조치라는 것이다. 또 헤그세스 장관은 그간 군이 '정치적 올바름'에 신경 쓰면서 전투력이 약해졌다고 주장해왔다. 이 같은 맥락에서 흑인과 여성 등 장성 수십명을 사유 없이 해고했으며, 장성 숫자를 20% 줄이겠다고 공언하기도 했다.

한편 임명 당시부터 군 경험 부족 문제가 제기된 헤그세스 장관이 수십 년을 군에 몸담은 고위 장성들에게 전사 정신을 가르치려 든다는 데 대한 반발이 있다. 또 전 세계 미군 지휘관이 한자리에 모여있는 상태에서 우발 사태가 일어날 경우 지휘 공백이 발생할 수 있다는 우려도 나온다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



