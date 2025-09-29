국가정보자원관리원 화재로 정부 전산망이 사실상 마비된 가운데 29일 서울 종로구 정부서울청사 내 출입구에 '국가정보자원관리원 화재로 모바일 출입증으로 출입 불가' 안내문이 붙어 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] '모바일 출입증 이용불가' 안내문 붙은 정부서울청사
2025년 09월 29일(월)
국가정보자원관리원 화재로 정부 전산망이 사실상 마비된 가운데 29일 서울 종로구 정부서울청사 내 출입구에 '국가정보자원관리원 화재로 모바일 출입증으로 출입 불가' 안내문이 붙어 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도
'쉰내 나는 인스타' 혹평에 결국…카카오, '친구탭' 손질 나선다
"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '신고점' 세운 곳[부동산AtoZ]
"계란만 먹으며 8억 모아, 파이어족 꿈"…이런 삶 살다 '후회'한 60대 남성
빗속에서 떠난 '1호 개그맨' 전유성, 영원히 잠들다(종합)
K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?
"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시
"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리
잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"