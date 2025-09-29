본문 바로가기
[포토] '모바일 출입증 이용불가' 안내문 붙은 정부서울청사

조용준기자

입력2025.09.29 08:57

[포토] '모바일 출입증 이용불가' 안내문 붙은 정부서울청사
국가정보자원관리원 화재로 정부 전산망이 사실상 마비된 가운데 29일 서울 종로구 정부서울청사 내 출입구에 '국가정보자원관리원 화재로 모바일 출입증으로 출입 불가' 안내문이 붙어 있다.





