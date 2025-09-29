유럽, 미국 원정에서도 이겼다(종합)

골프 대항전 제45회 라이더컵 우승

최종 스코어 15-13, 2점 차 승리

2회 연속 정상, 13년 만에 원정 환호

유럽이 미국 원정에서 승전보를 전했다. 28일(현지시간) 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙코스(파70·7352야드)에서 열린 미국과의 골프 대항전 제45회 라이더컵 최종일 싱글 매치 12경기에서 3.5점을 추가해 최종 합계 15-13으로 승리했다.

유럽은 2023년 로마 대회에 이어 2회 연속 정상에 올랐고, 2012년 이후 13년 만에 미국 원정에서 승리하는 기쁨을 맛봤다. 유럽은 역대 전적에서 16승 2무 27패로 미국에 뒤지고 있지만 2000년 이후엔 9승 3패로 미국을 압도하고 있다.

루크 도널드(가운데) 유럽팀 단장과 선수들이 제45회 라이더컵 원정 우승 직후 트로피를 들고 환호하고 있다. 파밍데일(뉴욕)=로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

유럽은 전날까지 포볼(두 선수가 각자 공으로 경기해 더 좋은 성적을 팀 점수로 삼는 방식)과 포섬(두 선수가 하나의 공을 번갈아 치는 방식) 16경기에서 11.5-4.5로 크게 앞서 사실상 우승을 예약했다.

유럽은 이날 싱글 매치에서 미국에 1승 5무 6패로 밀렸다. 5경기에 나선 루드비그 오베리(스웨덴)가 패트릭 캔틀레이를 2홀 차로 제압한 것이 유일한 승리다. 8경기에서 셰인 라우리(아일랜드)는 러셀 헨리를 상대로 귀중한 무승부를 거둬 우승 포인트인 14점을 채웠다. 빅토르 호블란(노르웨이)은 목 부상으로 기권했다. 라이더컵은 한 선수가 기권하면 기권승이 아닌 무승부로 처리한다.

셰인 라우리가 라이더컵 최종일 싱글 매치 18번 홀에서 유럽의 우승을 확정짓는 무승부를 거둔 뒤 포효하고 있다. 파밍데일(미국)=로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

유럽은 미국 원정을 대비해 철저하게 준비했다. 현지 적응 훈련이 통했다. 루크 도널드(잉글랜드) 단장과 부단장들, 선수단과 지원팀은 지난 14일 영국 런던 근교 웬트워스 클럽에서 열리는 DP 월드투어 BMW PGA 챔피언십이 끝나자마자 곧바로 전세기를 타고 뉴욕으로 향했다. 대회 개막 열흘을 앞두고 블랙코스 단체 답사에 나섰다.

유럽은 에이스의 대결에서 완승을 거뒀다. 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 이번 대회에서 5경기에 출전해 3승 1무 1패를 거뒀다. 이날 싱글 매치에서 세계랭킹 1위 스코티 셰플러에게 1홀 차로 진 것이 유일한 패배다.

반면 미국의 간판스타 셰플러는 1승 4패로 부진했다. 포섬과 포볼에서 4전 전패를 당하는 수모를 겪었다. 라이더컵 이틀째 경기까지 4전 전패를 당한 첫 미국 선수가 됐다. 또 미국 선수로는 2012년 스티브 스트리커 이후 13년 만에 안방에서 열린 라이더컵에서 4패를 기록했다. 다행히 최종일 싱글 매치에서 승리해 5전 전패는 면했다.

유럽 에이스 로리 매킬로이가 라이더컵 우승 직후 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 파잉데일(미국)=AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

미국은 경기뿐만 아니라 매너에서도 졌다. 미국 팬들은 도를 넘는 응원전을 펼쳤다. 특히 매킬로이가 샷을 하기 전 루틴 동작이나 퍼트하기 전에 야유가 커졌다. 매킬로이의 경기를 방해했고, 인신공격성 야유와 욕설을 퍼부었다. 매킬로이를 향해 지난해 US오픈 역전패를 언급하거나 올해 마스터스 우승이 '운'으로 얻은 것이라는 식의 조롱도 했다.

매킬로이는 결국 둘째날 오전 포섬 경기 도중 갤러리 쪽을 향해 "닥쳐'라고 소리를 치기도 했다. 오후 포볼 경기선 뉴욕 경찰들이 코스에 투입됐다. 라우리는 경찰에게 팬 한 명을 지목하며 코스 밖으로 내보내달라고 요청하기도 했다. 심한 행동을 한 팬 2명이 퇴장당했다. 매킬로이는 "샷 하기 직전까지 계속 야유하는 것은 좀 심하다"고 고개를 내저었다.

유럽과 미국은 2년 뒤인 2027년 아일랜드에서 다시 한번 격돌한다. 아일랜드에서는 2006년에 이어 두 번째로 열리는 라이더컵이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>