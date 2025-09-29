본문 바로가기
금융

신한카드, 中 서비스 추가 '스플랜더 플러스' 출시

문채석기자

입력2025.09.29 08:25

시계아이콘01분 08초 소요
中 이용액 1.8% 캐시백 등

신한카드는 중국 국제 신용결제 브랜드 유니온페이와 협업해 '신한카드 심플 플래티넘# 스플랜더 플러스 신한카드'를 출시했다고 29일 밝혔다.


신한카드, 中 서비스 추가 '스플랜더 플러스' 출시
기존 상품이 제공하는 일상 혜택 다양한 중국 특화 혜택을 추가한 상품이다.

먼저 중국 본토에서 이용한 금액의 1.8%를 월 최대 600위안(약 11만9000원)까지 캐시백해준다.


유니온페이 중국 특화 서비스 플랫폼인 스플랜더 플러스를 통해 공항 라운지 무료 이용권, 상해 자기부상열차 및 특정 도시 지하철 요금 50% 할인, 중국 본토 내 메리어트 호텔 숙박 시 200위안(약 4만원) 즉시 할인 등을 해준다.


글로벌 여행 및 액티비티 예약 플랫폼 클룩에서 500위안(약 9만9000원) 이상 결제 시 최대 15달러(약 2만1000원) 할인 쿠폰을 준다. 현지 고급 레스토랑 할인 혜택도 제공한다.

국내외 가맹점 이용 시 기본 1%를 환급해준다. 대형마트(홈플러스·이마트·롯데마트), 대중교통, 이동통신 요금 자동이체 거래 등 생활 가맹점 이용 시 0.7%를 추가로 돌려준다.


생활 가맹점 이용 시 제공하는 잔돈할인 서비스도 이용할 수 있다. 편의점, 병원, 약국, 주요 커피 및 베이커리 업종에서 건당 2만원 이상 결제 시 1000원 미만 결제금액을 깎아준다.


문화생활 할인, 플래티넘 등급의 프리미엄 서비스도 탑재했다. 온라인 영화 예매 시 최대 3000원 할인과 서울랜드 자유이용권 50% 할인을 해준다. 전국의 주요 중심가 지정 주차장 1일 무료 주차, KTX 역사 주차장 할인 등도 쏠쏠하다.


인천공항 발레파킹, 인천공항 내 무료 커피와 레스토랑 10% 할인, 특급 호텔 레스토랑 및 객실 할인 등도 누릴 수 있다.


서울, 부산 등 신한카드 지정거리에 있는 패션 및 요식 관련 매장에서 이용한 금액의 2%가 마이신한포인트로 적립된다.


양사는 카드 출시 기념 프로모션을 준비했다.


다음 달 한 달간 국내외 가맹점에서 이 카드로 10만원 이상 쓰면 2만2000원을 환급해준다.


중국 광군제 기간을 맞아 오는 11~12월 두 달간 중국 온·오프라인 가맹점에서 이 카드로 10만원 이상 쓰면 이용액의 10% 캐시백을 최대 10만원까지 해준다.


연회비는 해외 겸용(유니온페이) 2만7000원, 해외 겸용 모바일 단독(유니온페이) 2만2000원이다.


신한카드 관계자는 "일상 속 혜택은 물론 중국 여행에 필요한 교통, 숙박, 외식 서비스를 동시에 담아낸 차별화된 상품"이라며 "최근 한중 교류 확대, 무비자 여행 허용 등으로 중국 방문 수요가 느는 만큼 중국 여행 필수품으로 자리매김하길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
