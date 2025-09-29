본문 바로가기
[클릭 e종목]"네이버, 두나무와 장기 성장동력 확보"

김대현기자

입력2025.09.29 08:19

대신증권은 29일 네이버( NAVER )에 대해 "두나무와의 포괄적 주식 교환 추진은 단기 실적 개선보다 장기 성장 동력 확보에 의미가 있다"며 투자의견 매수, 목표주가 33만원을 제시했다.


이날 이지은 대신증권 연구원은 "네이버파이낸셜이 두나무를 포괄적 주식 교환 방식으로 자회사로 편입하는 방안을 추진 중이다. 송치형 두나무 회장이 네이버파이낸셜의 최대주주, 나아가 네이버의 최대주주가 될 가능성까지 열려 있다"며 이같이 밝혔다.

두나무의 현재 기업가치는 약 12조원, 네이버파이낸셜은 3조~5조원 수준으로 평가된다. 지난해 기준 영업이익은 두나무가 1조1900억원, 네이버파이낸셜이 1035억원으로, 주식 교환 이후 송 회장이 네이버파이낸셜의 최대주주로 올라설 가능성이 높다. 이 연구원은 "이 같은 지배구조 변화가 현실화돼야 거래 의미가 확보되고, 송 회장이 네이버파이낸셜에 대한 리더십도 가질 수 있다"고 짚었다.


네이버가 네이버파이낸셜의 지분을 유지해 두나무 실적을 연결 편입할 경우, 지배주주 순이익이 보유 지분율만큼 증가해 단기적으로 기업가치 상승이 가능하다는 전망도 냈다. 다만 이 연구원은 "송 회장의 최대주주 등극 가능성이 더 높다고 보고, 이번 거래의 핵심은 단기 실적보다는 장기 사업 성장 동력 확보에 있다"고 설명했다.


결국 양측은 이번 거래를 통해 국내 원화 스테이블코인 생태계 구축에 나설 것으로 보인다. 스테이블코인을 발행해 네이버페이와 연동하고 실물 결제처를 확보하는 방식으로, 국내 시장 선점 시 예치금 운용 수익이나 담보 대출 서비스 등 신규 수익원 창출이 가능하다. 네이버파이낸셜도 결제 수수료 절감 및 금융 서비스 확대로 수익 극대화를 노릴 수 있다. 이 연구원은 "검색 광고, 커머스 등 본업 둔화 국면에서, 두나무와의 협력은 새로운 성장 동력을 마련하는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
