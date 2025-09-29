진주시, 국가정보자원관리원 화재 … 긴급 대응책 마련

대민 행정업무 시스템 전수 점검

국가정보자원관리원 화재로 국가정보시스템 장애가 발생해 일부 행정서비스 이용이 제한되자, 경남 진주시는 이에 따른 시민 불편 최소화를 위해 긴급 대응 상황판단 회의를 가졌다고 29일 밝혔다.

회의에서는 국가정보시스템을 사용하는 전 부서와 읍면동을 대상으로 행정민원 시스템 정상 운용 여부를 긴급 점검하고 민원 처리 장애 발생에 따른 대시민 홍보와 재난 안전상황실 운용체계 강화 등 긴급 대응 방안을 논의했다.

또 이날 오후 6시에는 시스템 관련 부서 및 전 읍면 동장이 참석하는 긴급대응 회의를 개최해 전 부서와 읍면동 점검 결과를 공유하고 민원 행정업무와 직결되는 시스템에 대해 민원 불편이 최소화될 수 있도록 민원 접수 대체 사이트 및 민원 신청 방안을 마련해 시청 홈페이지 팝업창·새 소식란, 시청 및 읍면동 민원실, 무인민원발급기 등에 안내문 등과 방송사 등을 통해 긴급 홍보하고 있다.

진주시 국가정보자원관리원 화재 관련 긴급 대응책 회의. AD 원본보기 아이콘

시는 현재 정부에서 긴급 시스템 복구작업을 실시하는 한편 중앙-도-지방자치단체 간 시스템 정상 작동 여부를 모니터링하고 있으나 일부 시스템의 경우 복구 지연으로 인한 민원 처리가 지연될 수 있는 만큼 행정기관 방문 시 시청 홈페이지 안내를 사전 참고하기를 당부했다.

아울러 시스템 정상화 이전에 수기 접수한 민원은 접수일을 기준으로 민원 처리 기간을 준수하여 적극적으로 처리하는 등의 대응 방안을 마련했다. 또한 주민이용도가 높은 주민등록 등초본교부는 전자 가족관계 등록시스템을 활용해 발급받아야 하고 전입신고, 토지(임야)대장·지적도·임야도 등은 시청 또는 읍면동사무소를 직접 방문해야 한다.

세금수납은 가상계좌 이체, 시청·읍면동사무소(카드 납부 한정) 및 금융기관(우체국 제외)납부가 가능하다. 관내 설치된 무인민원발급기를 통한 민원 발급은 중앙전산시스템 복구 지연으로 일시 중단된 상태인 만큼 행정기관을 방문하는 경우 시청 홈페이지를 통해 상세한 안내를 확인해야 한다.

?진주시 관계자는 "중앙 전산 장애로 인해 시민 여러분의 불편을 최소화하기 위해 대체 서비스 안내, 상황별 대응 매뉴얼 가동 등 가용한 모든 행정 역량을 동원하고 있으니 시민 여러분의 양해와 협조를 부탁드린다"라고 전했다.

또한 이번 사태와 관련하여 전산시스템에 의한 처리 가능 업무와 직접 방문 처리가 필요한 업무와 대체 서비스 처리 사이트 주소 등은 진주시청 홈페이지 팝업창과 새 소식란을 통해 정보를 접할 수 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>