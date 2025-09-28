우체국 금융 서비스 복구 완료 '정상 가동'

국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 중단됐던 우체국 금융 서비스가 재개됐다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 28일 오후 9시부터 우체국 금융 서비스가 정상적으로 재개됐다고 밝혔다.

우체국 금융 서비스 장애는 지난 26일 오후 국정자원 화재로 발생했다. 화재 진압 후 정부는 국정자원 시설의 네트워크 장비 점검을 진행, 우체국 서버 등 행정정보시스템 재가동을 위한 작업을 벌였다.

우체국 서비스 정상화를 위해 27~28일 시스템 점검에 나선 우정사업본부는 점검 결과 이상이 없음을 확인하고 우체국 금융 서비스 재가동을 즉각 결정했다.

서비스 재가동에 따라 체크카드 사용과 온라인에서의 자금 이체, ATM 기기에서의 현금 입·출금, 보험청약 및 보험금 청구 등 모든 서비스 이용이 가능해졌다.

단 우편서비스는 29일 서비스 재개를 목표로 현재도 점검이 진행되고 있다.

우정사업본부는 서비스 중단 이후 정부와 긴밀하게 소통하면서 재난상황실을 설치하는 등 고객 불편을 최소화하기 위해 가용 가능한 자원을 총동원해 대응하는 중이다.

시스템 정상화 이후에는 고객의 피해 상황도 점검할 계획이다.

과기부와 우정사업본부는 "향후 우편과 금융서비스가 국정자원 화재 이전처럼 정상적으로 운영될 수 있도록 하기 위해 시스템 업데이트와 지속적인 모니터링을 진행하고 피해 상황을 점검하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>