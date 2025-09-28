본문 바로가기
우체국 금융 서비스 복구 완료 '정상 가동'

대전=정일웅기자

입력2025.09.28 21:27

수정2025.09.28 22:17

숏뉴스
국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 중단됐던 우체국 금융 서비스가 재개됐다.


과학기술정보통신부 우정사업본부는 28일 오후 9시부터 우체국 금융 서비스가 정상적으로 재개됐다고 밝혔다.

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

우체국 금융 서비스 장애는 지난 26일 오후 국정자원 화재로 발생했다. 화재 진압 후 정부는 국정자원 시설의 네트워크 장비 점검을 진행, 우체국 서버 등 행정정보시스템 재가동을 위한 작업을 벌였다.


우체국 서비스 정상화를 위해 27~28일 시스템 점검에 나선 우정사업본부는 점검 결과 이상이 없음을 확인하고 우체국 금융 서비스 재가동을 즉각 결정했다.


서비스 재가동에 따라 체크카드 사용과 온라인에서의 자금 이체, ATM 기기에서의 현금 입·출금, 보험청약 및 보험금 청구 등 모든 서비스 이용이 가능해졌다.

단 우편서비스는 29일 서비스 재개를 목표로 현재도 점검이 진행되고 있다.


우정사업본부는 서비스 중단 이후 정부와 긴밀하게 소통하면서 재난상황실을 설치하는 등 고객 불편을 최소화하기 위해 가용 가능한 자원을 총동원해 대응하는 중이다.


시스템 정상화 이후에는 고객의 피해 상황도 점검할 계획이다.


과기부와 우정사업본부는 "향후 우편과 금융서비스가 국정자원 화재 이전처럼 정상적으로 운영될 수 있도록 하기 위해 시스템 업데이트와 지속적인 모니터링을 진행하고 피해 상황을 점검하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

