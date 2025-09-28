본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

北·中 외교 수장, 베이징에서 단독회담…시진핑 방북 조율했나

오유교기자

입력2025.09.28 20:35

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시진핑 주석 방북설·APEC 전 미중 정상회담 연계 주목
한반도 정세 전환점 될 북중 외교 수장 첫 단독 대면
김정은 전승절 방중 후 3주 만에 북중 외교 재가동

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)이 28일 베이징에서 최선희 북한 외무상을 만났다고 중국국제텔레비전(CGTN)이 보도했다. 최 외무상이 외무상 취임 후 단독으로 중국을 방문해 양국 외교 수장이 대면 회담을 한 것은 이번이 처음이다.

최선희 북한 외무상(왼쪽)과 왕이 중국 외교부장. 중국 CGTN 웨이보.

최선희 북한 외무상(왼쪽)과 왕이 중국 외교부장. 중국 CGTN 웨이보.

AD
원본보기 아이콘

왕 주임의 초청으로 27일 베이징에 도착한 최 외무상은 오는 30일까지 나흘간의 방중 일정을 소화할 예정이다. 그는 약 3주 전 김정은 북한 국무위원장의 중국 전승절 80주년 기념식 참석 당시 김 위원장을 수행해 중국을 방문한 바 있다.


이번 회담에서는 다음 달 10일 북한 노동당 창건 80주년을 계기로 한 중국 고위급 인사의 방북 문제가 논의됐을 가능성이 커 주목된다. 일각에서는 시진핑 중국 국가주석의 방북 문제를 조율하기 위한 회담이라는 관측도 나온다.

또한, 다음 달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미중 정상회담이 예정된 만큼, 회담에 앞서 북중 양국이 한반도 관련 의제를 사전에 조율했을 가능성도 제기된다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'쉰내 나는 인스타' 혹평에 결국…카카오, '친구탭' 손질 나선다

"에어컨도, 외식도 끊고 6억 모았는데…남은건 후회" 日 남성의 고백

친구 엄마와 결혼한 男, 21살 나이 차 뛰어넘은 사랑

"부끄러운 줄 알라"…머스크 '엡스타인 섬 초청' 보도에 발끈

이대호, 이번에는 1300만원… 후배들에 통 큰 회식

점검 나선 한강버스 '결국'…"한달간 시범 운항으로 전환"

'가시거리 200m' 짙은 안개…출근길 교통안전 '주의'

새로운 이슈 보기