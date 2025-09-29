외국인투자옴부즈만, 유럽 외투기업 70건 규제 개선 협의

주한유럽상공회의소 백서 전달…자동차·신약·에너지 건의 포함

해상풍력 규제 완화 요구 급증, 작년 17건 개선 성과

외국인투자옴부즈만이 유럽계 외국인투자기업의 경영환경 개선을 위해 주한유럽상공회의소(ECCK)와 협력에 나섰다.

외국인투자옴부즈만은 29일 ECCK로부터 '2025 주한유럽상공회의소 백서'를 전달받고, 관계 부처와 공조해 주요 건의사항을 검토하겠다고 밝혔다.

외국인투자옴부즈만은 국내에 진출한 외국인투자기업이 겪는 각종 애로를 해결하고 제도 개선을 지원하는 공식 기구다. 1990년 설립돼 1998년부터 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 내에 전담 조직을 두고 있으며, 외투기업 권익 보호와 투자 활성화를 맡아왔다.

ECCK는 회원사 건의사항을 모아 매년 백서를 발간해 옴부즈만과 정부에 전달한다. 올해 백서에는 자동차, 헬스케어, 에너지·환경, 화학, 지식재산권, 인사 등 17개 분야에서 총 70건의 건의가 담겼다.

주요 안건으로는 친환경 중대형차 제도 개선, 혁신 신약 접근성 확대, 재생에너지 규제 완화 등이 포함됐으며, 특히 해상풍력 관련 건의가 전년보다 크게 늘어난 것으로 나타났다.

옴부즈만은 지난해 백서의 처리 현황도 공개했다. 2024년 접수된 73건 가운데 17건이 개선됐거나 개선 추진 중이며, 29건은 관계 부처에서 검토 중이다. 나머지 과제도 ECCK와 협력해 지속적으로 논의할 방침이다.

김두식 외국인투자옴부즈만은 "외투기업은 공급망 안정, 기술이전, 일자리 창출 등 우리 경제 전반과 미래 혁신에 기여하고 있다"며 "백서 건의사항을 관계 부처와 적극 검토해 경영환경 개선을 이어가겠다"고 말했다.





