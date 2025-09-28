본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정부부처

정부 전산망 복구 속도 차…재정은 정상, 교육·우정은 발목

오유교기자

입력2025.09.28 19:07

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기재부 핵심 재정시스템 복구 완료
교육부 나이스·K-에듀파인 일부 기능 중단
우정본부 금융서비스 우선 재가동…우편 서비스는 복구 난항
“국민 불편 장기화 우려”…추석 연휴 행정·우편 차질 불가피

지난 26일 발생한 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 이후, 정부 부처별로 시스템 정상화 속도에 차이가 나타나고 있다. 기획재정부의 국가재정정보시스템 등은 대부분 정상화된 반면, 교육부와 우정사업본부의 핵심 시스템은 여전히 일부 장애를 겪고 있어 완전 복구까지는 시간이 더 걸릴 전망이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기획재정부는 일시 중단됐던 국가재정정보시스템(dBrain+)과 국고보조금 통합관리시스템(e나라도움) 등이 정상 운영되고 있다고 28일 밝혔다. 구윤철 부총리 겸 기재부 장관 주재로 열린 회의에서는 정부 인증서(GPKI) 복구가 늦어지는 상황에 대비해, 자체 이중인증(ID·PW+OTP)과 자체 결재 시스템을 통해 월말 국고금 수납, 자금 이체 등 모든 기능이 원활히 수행될 것이라고 보고됐다.


교육부의 교육행정정보시스템(NEIS·나이스)과 지방교육행재정통합시스템(K-에듀파인)은 로그인 인증체계는 작동하고 있으나, 일부 기능 장애가 이어지고 있다. 28일 오전 기준, 정부24와 연계되는 나이스의 교육민원 제증명 발급이 불가능한 상태다. 교육부는 행안부 인증체계가 불안정할 것에 대비해, 교육부 자체 인증(EPKI)을 통한 서비스 제공도 준비 중이다.

우정사업본부는 28일 중단됐던 서버 시스템을 재가동해 서비스 정상화를 위한 막바지 테스트에 들어갔다. 화재의 직접적인 영향을 덜 받은 2층에 서버가 위치한 금융 서비스가 먼저 복구될 것으로 예상된다. 하지만 추석 연휴를 앞두고 물량이 몰리는 우편 서비스 복구는 금융 서비스보다 시간이 더 걸릴 전망이다. 우편 서비스 서버는 화재가 발생한 5층에 위치한 것으로 알려져, 복구 작업에 난항이 예상된다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'쉰내 나는 인스타' 혹평에 결국…카카오, '친구탭' 손질 나선다

"에어컨도, 외식도 끊고 6억 모았는데…남은건 후회" 日 남성의 고백

"부끄러운 줄 알라"…머스크 '엡스타인 섬 초청' 보도에 발끈

이대호, 이번에는 1300만원… 후배들에 통 큰 회식

"누굴 위한 업데이트냐"…아이돌도 카카오톡 업데이트 '직격'

점검 나선 한강버스 '결국'…"한달간 시범 운항으로 전환"

'가시거리 200m' 짙은 안개…출근길 교통안전 '주의'

새로운 이슈 보기