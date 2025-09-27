본문 바로가기
김진태 강원지사, 간성시장서 장보기…11개 전통시장 방문 시작

이종구기자

입력2025.09.27 18:20

10월 5일까지 도내 7개 시군 11개 전통시장 방문
도·출자 출연기관·지방공기업·각 시군 등도 장보기 행사

김진태 강원특별자치도지사가 27일 고성 간성전통시장을 방문해 도청 실국 공무원과 고성군청 직원 등 50여 명과 함께 장보기 에 나섰다.



김진태 강원특별자치도지사가 27일 고성 간성전통시장을 방문해 장보기를 하고 있다. 강원특별자치도 제공

김 지사는 오는 10월 5일까지 도내 7개 시군, 11개 전통시장을 차례로 찾을 계획이다.

김진태 도지사는 "명절 대목을 앞둔 전통시장이 활기를 띨 수 있도록 도민 여러분께서 많이 이용해 주시길 바란다"고 당부했다.


한편 김 지사는 오는 30일 원주 중앙·도래미시장, 10월 1일 강릉 중앙·성남시장, 2일 원주 민속풍물시장, 3일 화천시장과 신철원시장, 4일 춘천 샘밭시장과 중앙·제일사장, 5일 춘천 애막골·후평시장 등 7개 시군 11개 전통시장을 차례로 방문한다.

김진태 강원특별자치도지사가 27일 고성 간성전통시장을 방문해 장보기를 실시한 후 참석자들과 기념찰영을 하고 있다. 강원특별자치도 제공

이 밖에도 도청 모두 부서와 출자·출연 기관·지방공기업, 시군 관계기관 등이 참여하는 전통시장 장보기 행사 및 소비촉진 캠페인도 펼쳐진다.


도내 18개 시군에는 63개의 전통시장이 운영 중이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
