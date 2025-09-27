김진태 강원지사, 간성시장서 장보기…11개 전통시장 방문 시작

10월 5일까지 도내 7개 시군 11개 전통시장 방문

도·출자 출연기관·지방공기업·각 시군 등도 장보기 행사

김진태 강원특별자치도지사가 27일 고성 간성전통시장을 방문해 도청 실국 공무원과 고성군청 직원 등 50여 명과 함께 장보기 에 나섰다.

김진태 강원특별자치도지사가 27일 고성 간성전통시장을 방문해 장보기를 하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

김 지사는 오는 10월 5일까지 도내 7개 시군, 11개 전통시장을 차례로 찾을 계획이다.

김진태 도지사는 "명절 대목을 앞둔 전통시장이 활기를 띨 수 있도록 도민 여러분께서 많이 이용해 주시길 바란다"고 당부했다.

한편 김 지사는 오는 30일 원주 중앙·도래미시장, 10월 1일 강릉 중앙·성남시장, 2일 원주 민속풍물시장, 3일 화천시장과 신철원시장, 4일 춘천 샘밭시장과 중앙·제일사장, 5일 춘천 애막골·후평시장 등 7개 시군 11개 전통시장을 차례로 방문한다.

김진태 강원특별자치도지사가 27일 고성 간성전통시장을 방문해 장보기를 실시한 후 참석자들과 기념찰영을 하고 있다. 강원특별자치도 제공 원본보기 아이콘

이 밖에도 도청 모두 부서와 출자·출연 기관·지방공기업, 시군 관계기관 등이 참여하는 전통시장 장보기 행사 및 소비촉진 캠페인도 펼쳐진다.

도내 18개 시군에는 63개의 전통시장이 운영 중이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



