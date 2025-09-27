본문 바로가기
"남도국제미식산업박람회서 남도 음식 만들어보세요"

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.27 10:03

남도미식 조리체험·청소년 미각체험교실 참가자 모집

"남도국제미식산업박람회서 남도 음식 만들어보세요"
남도국제미식산업박람회 사무국은 오는 10월 박람회 기간 운영되는 '남도미식 조리체험'과 '청소년 미각체험 교실'에 참여할 참가자를 모집한다고 밝혔다.


두 프로그램은 남도의 대표 식재료를 활용해 남도 음식 명인과 전문 강사의 지도 아래 요리를 배우고, 전통 식재료를 오감으로 경험하는 미각 교육으로 구성된다.

'남도미식조리체험'은 참가비 5천 원으로, 회차별 20명을 선착순 모집한다. 소고기 육전, 전복주먹김밥, 허브 소금 만들기 등 다양한 요리를 배우고 시식할 수 있다.


'청소년 미각체험 교실'은 참가비 2천 원으로 1일 2회 운영되며, 해조류 김밥, 토종콩 샐러드 만들기 등 체험 프로그램을 통해 남도의 우수한 식재료를 경험할 수 있는 기회를 제공한다.


특히 이번 체험 프로그램은 남도의 식재료를 직접 요리하며 즐길 수 있어 청소년과 가족 단위 관람객 모두에게 특별한 미식 경험을 선사할 것으로 기대된다.

홍양현 남도국제미식산업박람회 사무국장은 "남도의 풍성한 식재료와 전통 요리법을 체험하며 미식의 가치를 느낄 수 있는 좋은 기회"라며 "많은 청소년과 가족들이 참여해 남도의 맛과 문화를 즐기기 바란다"고 말했다.


프로그램은 박람회장 실내체험관 및 오픈스튜디오에서 진행되며, 만 6세 이상 누구나 참여할 수 있다. 6세 미만 영유아는 보호자 동반 시 참여 가능하며, 티켓링크를 통해 사전 예매할 수 있다.


2025 남도국제미식산업박람회는 전남도의 청정한 자연과 손맛이 어우러진 남도미식의 가치 활용과 산업적 가능성을 바탕으로 승인된 국내 최초 미식 테마 국제행사로, 오는 10월 1일부터 26일까지 목포문화예술회관 일원에서 열린다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
